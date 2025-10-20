Zee Rajasthan
दिवाली पर राजस्थान की हवा खतरनाक! AQI पहुंचा 250 पार, धुआं और पटाखों ने बढ़ाई चिंता

Rajasthan News: दीपावली पर राजस्थान के कई शहरों में वायु गुणवत्ता (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. धौलपुर में AQI 250, भिवाड़ी 248, बीकानेर 235 और श्रीगंगानगर 222 दर्ज. जयपुर समेत छह शहरों में हवा ‘मध्यम’ है. विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 20, 2025, 04:49 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 04:49 PM IST

दिवाली पर राजस्थान की हवा खतरनाक! AQI पहुंचा 250 पार, धुआं और पटाखों ने बढ़ाई चिंता

Jaipur Diwali AQI: दीपावली पर राजस्थान के कई शहरों में वायु गुणवत्ता (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. आंकड़ों के अनुसार, राज्य के चार प्रमुख शहरों में AQI 200 के पार चला गया है, जो हवा को ‘खराब’ श्रेणी में रखता है. पटाखों और धुएं के कारण आज रात इसके और बढ़ने की आशंका है.

धौलपुर में सर्वाधिक प्रदूषण AQI 250
प्रदेश में सबसे खराब स्थिति धौलपुर में दर्ज की गई, जहां AQI 250 तक पहुंच गया. इसके अलावा, भिवाड़ी (AQI 248), बीकानेर (AQI 235) और श्रीगंगानगर (AQI 222) भी ‘खराब’ श्रेणी में हैं. 200 से 300 के बीच का AQI फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सांस संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता हैं.

जयपुर समेत छह शहरों में हवा ‘मध्यम’ लेकिन चिंताजनक
राजधानी जयपुर में भी वायु गुणवत्ता तेजी से बिगड़ रही है. जयपुर का AQI 177 दर्ज हुआ, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में है, लेकिन यह ‘खराब’ श्रेणी की ओर बढ़ रहा है. AQI 150 से ऊपर होने पर संवेदनशील लोगों के लिए हवा हानिकारक हो जाती है. ‘मध्यम’ श्रेणी वाले अन्य शहरों में झुंझुनू (AQI 184), टोंक (AQI 178), चूरू (AQI 171), हनुमानगढ़ (AQI 159) और जालौर (AQI 159) शामिल है.

स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा
पर्यावरण और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस स्थिति पर चिंता जताई है. 200 से अधिक AQI का मतलब है कि हवा में सूक्ष्म कण (PM2.5) सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक हैं, जो श्वसन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. डॉक्टरों ने अस्थमा, हृदय रोग और सीओपीडी के मरीजों को घर में रहने, मास्क पहनने और सुबह की सैर से बचने की सलाह दी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

