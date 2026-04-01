Rajasthan News: आसमान छूने लगा हवाई किराया, जेट फ्यूल की कीमतों में 8.5% हुआ महंगा, जानें टिकट का क्या है रेट

Rajasthan News: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच जेट फ्यूल 8.5% महंगा होने से हवाई सफर की कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है. जयपुर से बेंगलुरु का किराया सबसे अधिक बढ़ा है. मांग अधिक होने के कारण कम दूरी वाले शहरों का टिकट भी महंगा मिल रहा है.
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Jaipur Flight Ticket Price: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का सीधा असर अब आपकी जेब और हवाई सफर पर पड़ने लगा है. अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के कारण जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली फ्लाइट्स के किरायों में 30 फीसदी तक का उछाल देखा जा रहा है.
जेट फ्यूल महंगा और युद्ध का असर
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एविएशन टरबाइन फ्यूल की दरों में 8.5% की वृद्धि की है. बता दें कि नॉन-शेड्यूल्ड एयरलाइंस (चार्टर विमानों) के लिए ईंधन की कीमतें करीब दो गुना तक बढ़ गई हैं. वहीं पिछले 33 दिनों से जारी भू-राजनीतिक तनाव ने तेल की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है.
जयपुर से कहां का कितना बढ़ा किराया?
जयपुर से अलग-अलग शहरों के लिए किराए में भारी अंतर देखा जा रहा है. सबसे ज्यादा असर बेंगलुरु रूट पर पड़ा है. बता दें कि जयपुर से अहमदाबाद के लिए न्यूनतम हवाई किराया 7036 रुपए, 4 अप्रैल शनिवार को अहमदाबाद का किराया 7036 से 12443 रुपए, पिछली गर्मियों की तुलना में अपेक्षाकृत 15 फीसदी महंगा, जयपुर से मुम्बई के लिए 4 अप्रैल को न्यूनतम किराया 6305 रुपए, वहीं अधिकतम किराया 12585 से 13481 रुपए, मुम्बई का किराया पिछली गर्मियों से करीब 10 फीसदी महंगा, जयपुर से बेंगलूरु के लिए किराए में 30 फीसदी तक बढ़ोतरी, बेंगलूरु के लिए 4 अप्रैल को किराया 11568 से 24129 रुपए तक, 4 अप्रैल को जयपुर से गोवा का किराया 13128 रुपए , जयपुर से चेन्नई के लिए 4 अप्रैल को किराया कम, 8768 रुपए और हैदराबाद का 4 अप्रैल को किराया 8453 से लेकर 9188 रुपए हैं.
|शहर
|न्यूनतम किराया (₹)
|अधिकतम किराया (₹)
|वृद्धि (पिछले साल से)
|बेंगलुरु
|11,568
|24,129
|30% महंगा
|अहमदाबाद
|7,036
|12,443
|15% महंगा
|मुंबई
|6,305
|13,481
|10% महंगा
|गोवा
|13,128
|--
|मांग के कारण उच्च
|चेन्नई
|8,768
|--
|अपेक्षाकृत कम
दूरी कम, पर किराया ज्यादा!
हवाई किराए का गणित दूरी से नहीं बल्कि डिमांड और सप्लाई (बकेट सिस्टम) से तय होता है. इसे ऐसे समझें-
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