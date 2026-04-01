Rajasthan News: आसमान छूने लगा हवाई किराया, जेट फ्यूल की कीमतों में 8.5% हुआ महंगा, जानें टिकट का क्या है रेट

Jaipur Flight Ticket Price: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का सीधा असर अब आपकी जेब और हवाई सफर पर पड़ने लगा है. अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के कारण जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली फ्लाइट्स के किरायों में 30 फीसदी तक का उछाल देखा जा रहा है.

जेट फ्यूल महंगा और युद्ध का असर

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एविएशन टरबाइन फ्यूल की दरों में 8.5% की वृद्धि की है. बता दें कि नॉन-शेड्यूल्ड एयरलाइंस (चार्टर विमानों) के लिए ईंधन की कीमतें करीब दो गुना तक बढ़ गई हैं. वहीं पिछले 33 दिनों से जारी भू-राजनीतिक तनाव ने तेल की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है.

जयपुर से कहां का कितना बढ़ा किराया?

जयपुर से अलग-अलग शहरों के लिए किराए में भारी अंतर देखा जा रहा है. सबसे ज्यादा असर बेंगलुरु रूट पर पड़ा है. बता दें कि जयपुर से अहमदाबाद के लिए न्यूनतम हवाई किराया 7036 रुपए, 4 अप्रैल शनिवार को अहमदाबाद का किराया 7036 से 12443 रुपए, पिछली गर्मियों की तुलना में अपेक्षाकृत 15 फीसदी महंगा, जयपुर से मुम्बई के लिए 4 अप्रैल को न्यूनतम किराया 6305 रुपए, वहीं अधिकतम किराया 12585 से 13481 रुपए, मुम्बई का किराया पिछली गर्मियों से करीब 10 फीसदी महंगा, जयपुर से बेंगलूरु के लिए किराए में 30 फीसदी तक बढ़ोतरी, बेंगलूरु के लिए 4 अप्रैल को किराया 11568 से 24129 रुपए तक, 4 अप्रैल को जयपुर से गोवा का किराया 13128 रुपए , जयपुर से चेन्नई के लिए 4 अप्रैल को किराया कम, 8768 रुपए और हैदराबाद का 4 अप्रैल को किराया 8453 से लेकर 9188 रुपए हैं.

शहर न्यूनतम किराया (₹) अधिकतम किराया (₹) वृद्धि (पिछले साल से) बेंगलुरु 11,568 24,129 30% महंगा अहमदाबाद 7,036 12,443 15% महंगा मुंबई 6,305 13,481 10% महंगा गोवा 13,128 -- मांग के कारण उच्च चेन्नई 8,768 -- अपेक्षाकृत कम

दूरी कम, पर किराया ज्यादा!

हवाई किराए का गणित दूरी से नहीं बल्कि डिमांड और सप्लाई (बकेट सिस्टम) से तय होता है. इसे ऐसे समझें-

मुंबई vs अहमदाबाद- जयपुर से मुंबई की दूरी ज्यादा है और वहां के लिए 12 फ्लाइट्स हैं, इसलिए किराया कम है. वहीं अहमदाबाद के लिए केवल 4 फ्लाइट्स होने के कारण किराया मुंबई से भी ज्यादा लग रहा है.

गोवा vs चेन्नई- गोवा के लिए भारी मांग और केवल एक फ्लाइट होने से किराया ₹13,128 है. जबकि चेन्नई की दूरी ज्यादा है, पर मांग कम होने से वहां का टिकट ₹8,768 (गोवा से ₹3,350 सस्ता) में मिल रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-