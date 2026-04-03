राजस्थान में बाहरी राज्यों की बसों पर लगा ब्रेक! नए AITP नियमों से 5,000 बसों पर संकट, जानें पूरी अपडेट

Jaipur News: राजस्थान की सड़कों पर दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट लगाकर दौड़ने वाली 5,000 से अधिक निजी बसों पर अब राज्य सरकार सख्ती करने जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा 'अखिल भारतीय पर्यटक परमिट' (AITP) के नियमों में किए गए बड़े बदलावों के बाद राजस्थान परिवहन विभाग ने भी प्रदेशभर के RTO को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं. इन नए नियमों का मकसद न केवल टैक्स चोरी रोकना है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी पुख्ता करना है.

क्या हैं नए नियम?

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के अनुसार अब ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य होंगी. बता दें कि कोई भी टूरिस्ट बस अपने होम स्टेट (जहां पंजीकरण हुआ है) से बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकेगी. ये बसें रास्ते में जगह-जगह से सवारियां नहीं उठा सकेंगी. इन्हें केवल पर्यटकों के पूर्व निर्धारित समूह के लिए ही चलाया जा सकेगा. बस के अंदर सभी पर्यटकों की लिखित या डिजिटल सूची होना जरूरी है, जिसमें उनके मूल स्थान और गंतव्य की जानकारी हो. बसों में पैनिक बटन, GPS और VLTD सिस्टम का होना अनिवार्य है. साथ ही, 45 दिन से ज्यादा पुराना कोई चालान बकाया नहीं होना चाहिए. वहीं बैटरी, मेथेनॉल या इथेनॉल से चलने वाले वाहनों के लिए परमिट फीस में पूरी छूट दी गई है.

नागालैंड और अरुणाचल का टैक्स कनेक्शन

राजस्थान के बस संचालक टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी बसें दूर-दराज के राज्यों में पंजीकृत कराते हैं. आंकड़ों के मुताबिक- मध्य प्रदेश में करीब 2,000 बसें. अरुणाचल व नागालैंड से करीब 1,400 बसें. उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों पर करीब 1,600 बसें आदि है. बस संचालकों का कहना है कि राजस्थान में बसों पर लगने वाला मासिक टैक्स पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए वे बाहर रजिस्ट्रेशन कराने को मजबूर हैं.

बस ऑपरेटर्स की सरकार से मांग

कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मदन यादव ने कहा कि वे नियमों का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को राजस्थान में टैक्स की दरों में संशोधन करना चाहिए. यदि यहां टैक्स कम होगा, तो संचालक खुद ही राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिससे राज्य के राजस्व और विकास में बढ़ोतरी होगी.

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