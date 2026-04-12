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जयपुर, अजमेर और जोधपुर में बिलिंग कार्य से जुड़ा मामला, ऊर्जा मंत्री ने गहन पड़ताल के दिए आदेश

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम में भी बिजली बिलिंग और बकाया वसूली का ठेका दिए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByNeha Sharma
Published:Apr 12, 2026, 05:32 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 05:32 PM IST

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जयपुर, अजमेर और जोधपुर में बिलिंग कार्य से जुड़ा मामला, ऊर्जा मंत्री ने गहन पड़ताल के दिए आदेश

Rajasthan News: ऊर्जा विभाग से हैरान करने वाला मामला सामना आ रहा है. क्या कभी आपने बिजली बिलिंग कंपनी पर गौर किया है? क्या ये सोचा होगा की बिजली बिलिंग कंपनी फर्जीवाड़े से वसूली कर रही हो और उपभोक्ताओं को कानोकान खबर तक नहीं.

उत्तरप्रदेश के वाराणसी में फर्जी उपभोक्ता दिखाकर बिलों का भुगतान उठाने वाली कंपनी को अब अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम में भी बिजली बिलिंग और बकाया वसूली का ठेका दिए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वहां इस कंपनी को जांच के बाद ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था लेकिन अब ये काम जयपुर में करेगी.

इस फर्म को अब शहर में बिजली बिल बनाने के साथ बकाया पर कनेक्शन काटने और भुगतान के बाद दोबारा जोड़ने का जिम्मा सौंपा गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी जयपुर में 60 लाख उपभोक्ता दिखा रही है, जबकि करीब 49 लाख ही हैं. कंपनी ने ऐसी ही धांधली वाराणसी में भी की थी.

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इसकी शिकायत सीएमओ में हुई है. अब जांच भी शुरू कर दी गई है. सीएमओ में शिकायत की गई है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने टेंडर नंबर-99 के तहत बेंगलुरु की BCITS फर्म को यह कामआवंटित किया गया है. फर्म पर पूर्वांचलविद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी में फर्जी उपभोक्ता दिखाकर बिजली बिलों का भुगतान उठाने के आरोप थे.

मामला कोर्ट तक पहुंचा और जनवरी- 2023 में फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. जांच में पता चला कि वाराणसी शहर में 40 लाख की जगह पर 48 लाख और ग्रामीण में 20 लाख की जगह 27 लाख उपभोक्ता दिखाए गए. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि फर्म ने टेंडर प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए.

मामले में एक और बड़ा विवाद उपभोक्ता संख्या को लेकर सामने आया है, जहां सरकारी रिकॉर्ड में जयपुर में करीब 49.11 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जबकि फर्म ने दस्तावेजों में करीब 60 लाख बताए हैं. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मामले की गहन पड़ताल के निर्देश दिए हैं.

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