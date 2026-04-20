/Rajasthan News: अक्षय तृतीया पर जयपुर के मंदिरों में अनोखा बदलाव, ठाकुरजी को पहनाए सूती वस्त्र

Jaipur News: भीषण गर्मी का असर अब सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देवालयों में भी इसकी झलक साफ दिखाई दे रही है. यही वजह है कि शहर के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में ठाकुरजी की सेवा-पद्धति को समर मोड में शिफ्ट कर दिया गया है. अक्षय तृतीया के पावन अवसर के साथ ही मंदिरों में पारंपरिक चंदन यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें भक्ति के साथ-साथ शीतलता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है.



गर्मी आते ही खान-पान और पहनावे में बदलाव

गोविंद देवजी मंदिर सहित अन्य वैष्णव मंदिरों में ठाकुरजी की दिनचर्या, वेशभूषा और भोग में ग्रीष्म ऋतु के अनुरूप बदलाव किए गए हैं. अब भगवान को हल्के सूती वस्त्र जैसे केसरिया धोती-दुपट्टा धारण कराया जा रहा है, जबकि भारी सिरपेच की जगह हल्का कलंगी श्रृंगार किया गया है, ताकि उन्हें गर्मी में आराम मिल सके. मंदिरों में चंदन सेवा की परंपरा के तहत ठाकुरजी के श्रीविग्रह पर सर्वांग चंदन लेप लगाया जा रहा है. यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि गर्मी से राहत देने का भी माध्यम माना जाता है. चंदन, इत्र और कपूर से बने इस विशेष लेप के साथ मोगरा, गुलाब और खस जैसे ठंडी तासीर वाले सुगंधित द्रव्यों का उपयोग किया जा रहा है.

गर्भग्रह में कूलर-फव्वारे शुरू, खान-पान में भी बदलाव

गर्मी को देखते हुए मंदिर परिसर में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. गर्भगृह को ठंडा रखने के लिए कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है, वहीं ठाकुरजी के समक्ष शीतल जल के फव्वारे चलाए जा रहे हैं. मिट्टी के मटकों में ठंडा पानी रखा जा रहा है, जिससे वातावरण प्राकृतिक रूप से शीतल बना रहे. आखातीज से ही ठाकुरजी के खान-पान में भी बदलाव किया गया है. अब ठाकुरजी को ठंडी तासीर वाले व्यंजन जैसे मिश्री, सत्तु, ठंडाई, शरबत, आमरस, तरबूज और खरबूजा अर्पित किए जा रहे हैं. इसके अलावा मोतिया बेसन के लड्डू और मौसमी फलों का विशेष भोग लगाया जा रहा है.

त्रेता युग से चली आ रहीं परम्परा

शहर के सरस निकुंज, आनंदकृष्ण बिहारीजी, बृजनिधि, गोपीनाथजी, राधा दामोदरजी और लाड़लीजी मंदिरों में भी इसी तरह की शीतल सेवा शुरू हो चुकी है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जिसमें अक्षय तृतीया से भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष सेवा आरंभ होती है. जयपुर के मंदिरों में इन दिनों आस्था और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश भी देती है. चंदन, शीतल भोग, हल्के वस्त्र और सुगंधित वातावरण के जरिए यह सीख दी जा रही है कि बदलते मौसम के अनुसार जीवनशैली में संतुलन बेहद जरूरी है.