सर्वदलीय बैठक... मुख्यमंत्री बोले- घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत, जूली ने कहा संकट में जनता और सरकार के साथ

Rajasthan All-Party Meeting: अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के हालातों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक में मुख्यमंत्री ने संकट की इस घड़ी में सभी राजनीतिक दलों से एकजुट रहने अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति न तो केंद्र सरकार, न ही राज्य सरकार और न ही किसी राजनीतिक दल द्वारा उत्पन्न की गई है, बल्कि यह व्यापक वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम है. इस समय घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भरोसा दिलाया कि आपदा के समय सम्पूर्ण विपक्ष जनता और सरकार के साथ खड़ा रहेगा.

मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार शाम बुलाई गई सर्वदलीय बैठक एक घंटे से ज्यादा समय तक चली. बैठक में सरकार ने मौजूदा हालात के साथ ही प्रदेश में डीजल-पेट्रोल और गैस की स्थिति बताई तथा कहा कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी. वहीं विपक्ष ने भी जनता को परेशान नहीं होने देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सरकार पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. सभी जिला कलेक्टरों को सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए जा चुके है. ताकि किसी भी प्रकार की कमी या अव्यवस्था न हो.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, विधायक राजेंद्र पारीक, श्रीचंद्र कृपलानी, सुभाष गर्ग, मनोज नयांगली और अशोक कोठारी मौजूद रहे, उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव रखे. वहीं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, BAP नेता थावरचंद और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए. इनके अलावा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के एसीएस अखिल अरोड़ा, आईएएस शिखर अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

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मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है. बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है. यह समय सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का है. सरकार के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह सहयोग करे और अफवाहों से बचे. उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही, सरकार जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाएगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थिति न तो केंद्र सरकार, न ही राज्य सरकार और न ही किसी राजनीतिक दल द्वारा उत्पन्न की गई है. बल्कि यह व्यापक वैश्विक परिस्थितियों के कारण है. सरकार हर परिस्थिति आए निपटने के तैयार है. विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए.

बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के सामने कई अहम मांगें और सुझाव रखे. मौजूदा स्थिति में विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा है और किसी भी आपदा से निपटने में पूरा सहयोग करेगा. जूली ने कहा कि हमने विशेष रूप से मांग उठाई कि तेल और गैस की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए, ताकि महंगाई पर नियंत्रण बना रहे. जूली ने कहा कि संकट के समय आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं होगा. जूली ने कहा कि बैठक में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई. शादी समारोहों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता, हॉस्टलों में भोजन व्यवस्था, होटल और रेस्टोरेंट संचालन तथा उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे पर सुझाव दिए है. साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस.को लेकर आवश्यक निर्देश दिए जाने की जानकारी भी सामने आई. जूली ने वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देते हुए कहा कि लकड़ी, कोयला और इंडक्शन जैसे विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी रखी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आमजन को परेशानी न हो. नेता प्रतिपक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार वास्तविक स्थिति को पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखे. उन्होंने कहा कि राज्य में उपलब्ध सप्लाई और वास्तविक डिमांड की जानकारी साझा की जानी चाहिए, जिससे जनता में किसी प्रकार का भय या भ्रम न फैले. इसके अलावा, उन्होंने टोल-फ्री नंबरों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर नागरिक आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें.

उधर,बीजेपी विधायक श्रीचन्द्र कृपलानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में सुझाव दिए हैं. सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया है. राजस्थान में फिलहाल तो कोई पैनिक नहीं है. लेकिन ऐसी स्थिति आई तो सब मिलकर संकट का मुकाबला करेंगे. कृपलानी ने कहा कि राजस्थान में राजनीति से ऊपर उठकर समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने और संघर्ष करने का वादा किया है. सर्वदलीय बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि संकट की इस घड़ी में सभी दल एकजुट है और प्रदेश हित सर्वोपरि है.

पेट्रोल-डीजल और गैस पर निगरानी!

सूत्रों के अनुसार बैठक में इसका भी सुझाव आया कि पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों और गोदामों पर सरकारी कर्मचारी तैनात किए जाएं. इससे पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कालाबाजारी नहीं हो, इसकी पूरी निगरानी की जाए. साथ ही लोगों को भी समझाया जाए कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. बिना पैनिक के वो अपने आवश्यक काम आसानी से करें, इसमें सरकार उनकी पूरी मदद करेगी.

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