राजस्थान के इस शहर ने वायु प्रदूषण को पीछे छोड़ देश में हासिल किया तीसरा स्थान, नाम जान हो जाएंगे हैरान!

Alwar News: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत अलवर जिले में पर्यावरण सुधार के लिए देशभर में तीसरा स्थान मिला है. तीसरे स्थान के पुरस्कार को लेने के लिए अलवर जिला कलेक्टर डॉ आर्तिका शुक्ला और नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका नई दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त किया. अलवर जिले में वायु प्रदूषण रोकने के लिए किए गए उपाय को लेकर एनकैप के तहत किए गए कार्यों को प्रमुख माना गया. देश के 130 शहरों में यह सर्वेक्षण किया गया. जिसमें अलवर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया. स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर नगर निगम ने 54 वा स्थान प्राप्त किया था. अब यह दूसरी उपलब्धि अलवर के नाम जुड़ गई है. देहली में आयोजित समारोह में वार्ड लेवल स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की गाइडलाइन को लॉन्च किया गया.

दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में हुआ कार्यक्रम

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन के गंगा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 एवं वेटलैंड शहरों के सम्मान समारोह में अलवर शहर को अपनी श्रेणी में देश भर में तीसरे स्थान पर रहने के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अलवर जिला कलक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉ. आर्तिका शुक्ला तथा नगर निगम आयुक्त जीतेन्द्र सिंह नरूका को 25 लाख रूपये की इनामी राशि, प्रमाण- पत्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.

केंद्रीय मंत्री ने अलवर को दी बधाई

मंत्री यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 में अलवर शहर के देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर अलवरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि विगत एक वर्ष के दौरान किए गए समन्वित प्रयासों का यह सुखद परिणाम है. उन्होंने कहा कि यह स्थान प्राप्त करने के पश्चात हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अलवर शहर को उत्तर भारत के सबसे स्वच्छ, सुन्दर व रमणीक शहर के रूप में अलवर को विकसित किया जावे. इसमें सबकी भागीदारी की महती आवश्यकता है.

130 शहरों को किया जाता है रैंक

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत वायु प्रदूषण को सन 2025-26 तक 40 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक पहल है. इसमें 130 शहरों को उनकी वायु गुणवत्ता में सुधार और शहर को विशिष्ट कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर रैंक दी जाती है .जिसमें शहरों का मूल्यांकन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सडक धूल प्रबंधन, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण, पीएम 10 सांद्रता में सुधार और जन जागरूकता में उनकी प्रगति के आधार पर किया जाता है. उन्होंने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरों को वायु प्रदूषण कम करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. यह सर्वेक्षण वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है. यह मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाता है जिसमें शहरों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन होता है. आपको बता दें कि पिछले साल अलवर को सूची में 54वां स्थान प्राप्त हुआ था. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य देश के 130 शहरों में पीएम 10 के वर्ष 2019-20 के स्तर से 2025-26 तक स्तर में 40 प्रतिशत तक की कमी या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (60 यूजी/ए3) की उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

