2 बजे तक खाली करो वरना उड़ जाएगा सचिवालय, अलवर में धमकी भरे मेल से फैली सनसनी!

Rajasthan News: अलवर के मिनी सचिवालय को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है. मेल में 2 बजे तक खाली करने की चेतावनी दी गई. प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई, डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ता व स्पेशल फोर्स तैनात की गई. हर कमरे की सर्च की जा रही है.

Published: Sep 08, 2025, 01:27 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 01:27 PM IST

Alwar Bomb Threat: अलवर के मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह तीसरी बार ऐसा हुआ है. जिला प्रशासन के सरकारी मेल पर इसकी सूचना भेजी गई है. मेल में लिखा गया है कि 2 बजे तक कार्यालय को खाली कर दें. वरना यह बम से उड़ा दिया जाएगा. इस दृष्टि से मिनी सचिवालय में सर्च की जा रही है. हर कमरे में सर्च की जा रही है. इस सर्च ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स लगाई गई है. पहले मिले मेल की जांच भी शायद नहीं की गई. क्योंकि सर्च के बाद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया.

पहले भी दो बार मिले थे धमकी भरे मेल
अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर ने बताया कि पिछली बार भी दो मेल मिले थे. जो चेन्नई से ताल्लुक रखते थे. अभी चेन्नई कोयंबटूर से यह मेल आया है. कोई मुबीन साहिन नाम के व्यक्ति द्वारा भेजा गया है. जिसने मेल भेजा है. वह मेल में खुद को नक्सली बता रहा है. और तमिलनाडु के सेक्स रैकेट का कोई जिक्र किया है. उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी जांच कराई थी. जिसमें कुछ नहीं मिला. अभी जो मेल प्राप्त हुआ है. उसकी भाषा भी इस तरह की है. उच्चाधिकारियों को तथ्यों से अवगत करा दिया गया है. कार्मिकों की सुरक्षा प्राथमिक लक्ष्य है. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से जांच कराई जा रही है. सभी अधिकारी मौके पर हैं. और डॉग स्क्वायड और मेटल डिटेक्टर से मिनी सचिवालय की जांच कराई जा रही है. इस धमकी के बाद हड़कंप मच गया है.

तीन सौ कमरे हैं सचिवालय में
मिनी सचिवालय में करीब तीन सौ कमरे हैं. करीब एक दर्जन पुलिस कर्मी इसकी सर्च करने में लगे हैं. इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है. संदिग्धों की जांच की जा रही है. मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार पर सभी की तलाशी ली जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

