/आमेर में तुलसी-शालिग्राम विवाह के साथ 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह, आस्था-परंपरा का दिखा अद्भुत नजारा

Jaipur News: आमेर में अक्षय तृतीया के अवसर पर मेहंदी का बास स्थित ठाकुर सीताराम मंदिर में धार्मिक आस्था, परंपरा और सामाजिक सरोकार का अद्भुत संगम देखने को मिला. माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह पूरे विधि-विधान,उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ. वहीं आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना रहा.

आकर्षक सजावट

मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि विवाह के अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों और रंगीन सजावट से सजाया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो उठा.

विधि-विधान से रचाई गई 'तुलसी-शालिग्राम' की शादी

ठाकुरजी का विशेष श्रृंगार किया गया जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. विवाह कार्यक्रम के तहत हल्दी, मेहंदी, चाक-भात, महिला संगीत सहित सभी पारंपरिक रस्में विधिपूर्वक निभाई गई. महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पारंपरिक परिधानों में सजी-धजी नजर आईं, वहीं पुरुष भी बारात में उत्साहपूर्वक शामिल हुए. भजन-कीर्तन के साथ निकली बारात ने पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना दिया. श्रद्धालु नाचते-गाते विवाह स्थल तक पहुंचे,जहां ठाकुर सीताराम मंदिर में विधिवत फेरे सम्पन्न कराए गए. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का पावन मिलन हुआ. इसके बाद मंगल गीतों के साथ माता तुलसी की विदाई की रस्म अदा की गई और सुख-समृद्धि की कामना की गई.

5 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह

स्थानीय निवासी शेखर शर्मा ने बताया कि इस आयोजन की विशेष बात यह रही कि धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया गया. मंदिर परिसर में 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी धूमधाम से आयोजित किया गया. वहीं नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.इस पहल को समाज में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. पूरे आयोजन में परंपरा,संस्कृति और सामाजिक एकता की अनूठी झलक देखने को मिली. हालांकि श्रद्धालुओं ने इसे न केवल धार्मिक उत्सव, बल्कि सामाजिक समरसता और सहयोग का प्रतीक बताया. आमेर क्षेत्र में इस भव्य आयोजन की चर्चा हो रही.