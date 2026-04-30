Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर की झुलसाती गर्मी का असर! आमेर महल में घटे पर्यटक, प्रशासन ने निकाला ये जबरदस्त जुगाड़

जयपुर की झुलसाती गर्मी का असर! आमेर महल में घटे पर्यटक, प्रशासन ने निकाला ये जबरदस्त जुगाड़

Rajasthan News: जयपुर की भीषण गर्मी का असर आमेर महल में पर्यटकों की संख्या पर पड़ा है. भीड़ कम होने के बावजूद प्रशासन ने पानी का छिड़काव शुरू किया है, जिससे तापमान थोड़ा घटा है और पर्यटकों को राहत मिल रही है. लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 30, 2026, 06:53 PM|Updated: Apr 30, 2026, 06:53 PM
जयपुर की झुलसाती गर्मी का असर! आमेर महल में घटे पर्यटक, प्रशासन ने निकाला ये जबरदस्त जुगाड़
Image Credit:

Jaipur News: राजधानी जयपुर में इस समय भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर अब शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है. खासकर ऐतिहासिक आमेर महल में इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है. तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से देसी ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी दिन के समय महल घूमने से बचते नजर आ रहे हैं.

गर्मी की इस चुनौती के बीच आमेर महल प्रशासन ने पर्यटकों को राहत देने के लिए एक अच्छी पहल शुरू की है. महल परिसर में नियमित अंतराल पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि वातावरण थोड़ा ठंडा रहे और वहां आने वाले लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सके. यह व्यवस्था दिनभर जारी रहती है, खासकर उस समय जब धूप अपने चरम पर होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस प्रयास का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. जहां पहले महल परिसर में गर्मी की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही थी, वहीं अब पानी के छिड़काव के कारण तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा रही है. इससे पर्यटकों को कुछ राहत मिल रही है और उनका अनुभव भी पहले से बेहतर होता नजर आ रहा है.

पर्यटकों का कहना है कि इतनी गर्मी में यह छोटा सा इंतजाम भी काफी मददगार साबित हो रहा है. कई लोग इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे घूमने का अनुभव थोड़ा आरामदायक हो गया है. विदेशी पर्यटकों ने भी इस व्यवस्था की तारीफ की है.

प्रशासन का मानना है कि ऐसे प्रयास न सिर्फ पर्यटकों की सुविधा बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं. गर्मी के मौसम में जब आमेर जैसे ऐतिहासिक स्थल पर भीड़ कम हो जाती है, तब ऐसे कदम लोगों को आकर्षित करने में मदद करते हैं.

स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों ने इस पहल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसे इंतजाम लगातार किए जाते रहेंगे, ताकि जयपुर आने वाले लोगों को हर मौसम में बेहतर अनुभव मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान का यह जिला बना नंबर-1, किसानों के लिए बिजली में ऐतिहासिक बदलाव!

ट्रेंडिंग न्यूज़

Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज फिर DOWN हुए पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें जयपुर से लेकर अजमेर तक के लेटेस्ट अपडेट

एक ही दिन होनी थी 2 बहनों, एक की डोली उठने से पहले 1 की उठी अर्थी, घर में शहनाई की जगह गूंज रही चीखें...

युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, स्टेटस किया अपडेट, सामने आई मौत की वजह

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'मंगोड़ी का गांव'?

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें अपने जिलों का हाल

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

खैरथल में डोली की जगह उठी अर्थी, मातम में बदली खुशियां, 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन की मौत

राजस्थान में मौसम का बड़ा बदलाव! 18 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का खतरा

राजस्थान का वो अनोखा गांव, जहां 3000 बीघा जमीन… लेकिन कोई भी नहीं है मालिक!

जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

राजस्थान में सोने की फिर डूबी नैया, चांदी हुई नरम, जानें लेटेस्ट प्राइस

जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, सिर्फ 20 दिन में हुआ ये काम!

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

कैथून में मकान की छत ढही, बिजली कटौती बनी वरदान, कुछ ही मिनटों के फासले से बची 3 जिंदगियां

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल-जलकर मर गए 5 लोग, धधकती कार में दर्दनाक मौत से हड़कंप

शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

चांदी रही जस की तस, सोना गिरा धड़ाम से नीचे! जानें आज के ताजा भाव

गर्मी में भी ताकत देगा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, भूल नहीं पाएंगे स्वाद!

Rajasthan News: भीषण गर्मी ने बढ़ाई चिंता, CM भजनलाल की अपील, स्कूलों के लिए सख्त निर्देश

राजस्थान में ताश-पत्तों की तरह बिखरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर में की क्या है सोना-चांदी के लेटेस्ट प्राइस

LPG Cylinder Price Today: 1 मई से पहले LPG पर बड़ा बदलाव, क्या फिर बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? जानें आज के लेटेस्ट रेट

राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan News: बजरी दलाल बनाम भ्रष्टाचार की CD, खंडार में बैरवा-गोठवाल की जंग ने पकड़ा उग्र रूप

Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

कैसे लगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे पर चलती गाड़ी में आग? जिसमें जिंदा जलकर मर गए 5 लोग, तस्वीरों ने बयां किया खौफनाक मंजर

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

उदयपुर वाले ध्यान दें! आज 4 घंटे नहीं आएगी बिजली, कहीं आपका इलाका भी तो लिस्ट में नहीं है शामिल?

Tags:
jaipur news
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर की झुलसाती गर्मी का असर! आमेर महल में घटे पर्यटक, प्रशासन ने निकाला ये जबरदस्त जुगाड़

जयपुर की झुलसाती गर्मी का असर! आमेर महल में घटे पर्यटक, प्रशासन ने निकाला ये जबरदस्त जुगाड़

jaipur news
2

शादी समारोह में क्या खाने से बिगड़ी तबीयत ? दुल्हन सहित 40 लोग पहुंचे अस्पताल

Bundi News
3

'देवी नाराज है…' कहकर बंद करवाते हैं आंखें, फिर 10 मिनट में खाली कर देते जेब! पढ़ें जयपुर के ठगों की शातिर चाल

rajasthan crime
4

डूंगरपुर में मनरेगा, बिजली और पानी के संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल; विधायक गणेश घोगरा की 'जेल भरो आंदोलन' की चेतावनी

Rajasthan Politics
5

दुकानदार ने नींबू देने से किया मना, सर से पांव तक आग बबूला हुए युवक, लाठी-डंडों से जमकर की पिटाई

rajasthan crime