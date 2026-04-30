/जयपुर की झुलसाती गर्मी का असर! आमेर महल में घटे पर्यटक, प्रशासन ने निकाला ये जबरदस्त जुगाड़

Jaipur News: राजधानी जयपुर में इस समय भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर अब शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है. खासकर ऐतिहासिक आमेर महल में इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है. तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से देसी ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी दिन के समय महल घूमने से बचते नजर आ रहे हैं.

गर्मी की इस चुनौती के बीच आमेर महल प्रशासन ने पर्यटकों को राहत देने के लिए एक अच्छी पहल शुरू की है. महल परिसर में नियमित अंतराल पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि वातावरण थोड़ा ठंडा रहे और वहां आने वाले लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सके. यह व्यवस्था दिनभर जारी रहती है, खासकर उस समय जब धूप अपने चरम पर होती है.

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इस प्रयास का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. जहां पहले महल परिसर में गर्मी की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही थी, वहीं अब पानी के छिड़काव के कारण तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा रही है. इससे पर्यटकों को कुछ राहत मिल रही है और उनका अनुभव भी पहले से बेहतर होता नजर आ रहा है.

पर्यटकों का कहना है कि इतनी गर्मी में यह छोटा सा इंतजाम भी काफी मददगार साबित हो रहा है. कई लोग इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे घूमने का अनुभव थोड़ा आरामदायक हो गया है. विदेशी पर्यटकों ने भी इस व्यवस्था की तारीफ की है.

प्रशासन का मानना है कि ऐसे प्रयास न सिर्फ पर्यटकों की सुविधा बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं. गर्मी के मौसम में जब आमेर जैसे ऐतिहासिक स्थल पर भीड़ कम हो जाती है, तब ऐसे कदम लोगों को आकर्षित करने में मदद करते हैं.

स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों ने इस पहल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसे इंतजाम लगातार किए जाते रहेंगे, ताकि जयपुर आने वाले लोगों को हर मौसम में बेहतर अनुभव मिल सके.