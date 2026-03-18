Jaipur Amer Elephant Ride: कल यानी 19 मार्च से शुरू होने वाले पावन चैत्र नवरात्र को देखते हुए जयपुर के ऐतिहासिक आमेर महल की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं. सुप्रसिद्ध शिला माता मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

हाथी सवारी पर 10 दिनों की रोक

पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहने वाली हाथी सवारी आज से अस्थाई रूप से बंद कर दी गई है. आज (18 मार्च) से लेकर 28 मार्च तक आमेर महल में हाथी सवारी नहीं होगी. क्योंकि नवरात्र के दौरान महल के संकरे रास्तों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

पर्यटकों के लिए बदला समय

नवरात्र के दौरान पर्यटकों के भ्रमण समय में भी आंशिक परिवर्तन किया गया है. बता दें कि पर्यटक शाम 5:30 बजे तक ही महल का दीदार कर सकेंगे. वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते रात्रिकालीन पर्यटन पूरी तरह बंद रहेगा. शाम के बाद केवल श्रद्धालुओं को ही निर्धारित मार्ग से प्रवेश मिल सकेगा.

सुरक्षा का कवच, अतिरिक्त फोर्स और CCTV

पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशक डॉ. पंकज धरेन्द्र के निर्देशानुसार, मंदिर और महल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. अतिरिक्त पुलिस जाप्ता और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. पूरे परिसर की CCTV कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से पल-पल की निगरानी की जाएगी. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अलग-अलग कतारों और प्रवेश द्वारों की व्यवस्था की गई है.

शिला माता मंदिर में आस्था का सैलाब

कल सुबह घट स्थापना के साथ ही शिला माता मंदिर में दर्शनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा. जयपुर के पूर्व राजपरिवार की इष्टदेवी शिला माता के दर्शन के लिए राजस्थान के कोने-कोने से भक्त पहुँचते हैं. मेले के दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें जयपुर की एक और खबर…

बस्सी क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा टला

बस्सी क्षेत्र में झर बावड़ी के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. जानकारी के अनुसार दौसा से जयपुर की ओर जा रही डीलक्स डिपो की रोडवेज बस ने सुबह करीब 4 बजे आगे चल रहे एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूद गया और रॉन्ग साइड में पहुंचते हुए सड़क किनारे खेत में जा गिरा.

हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जबकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं. घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. घायल ट्रक चालक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-