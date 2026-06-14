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Rajasthan News: आमेर महल में सुरक्षाकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, महिला पर्यटक को सुरक्षित लौटाया नकदी और दस्तावेजों से भरा पर्स

Rajasthan News: जयपुर के आमेर महल में सुरक्षाकर्मी अर्जुन जग्रवाल को गश्त के दौरान 35 हजार रुपये और दस्तावेजों से भरा लावारिस पर्स मिला. उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए पर्स प्रशासन को सौंपा, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से हरियाणा की महिला पर्यटक को उनका सामान सुरक्षित लौटा दिया गया.

Edited byArti PatelReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 14, 2026, 11:13 AM|Updated: Jun 14, 2026, 11:13 AM
Rajasthan News: आमेर महल में सुरक्षाकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, महिला पर्यटक को सुरक्षित लौटाया नकदी और दस्तावेजों से भरा पर्स
Image Credit: Rajasthan News

Amer Fort Jaipur: गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक आमेर महल में एक सुरक्षाकर्मी की ईमानदारी ने राजस्थान पुलिस और पर्यटन विभाग का मान बढ़ाया है. महल परिसर में गश्त के दौरान तैनात एक सुरक्षाकर्मी को हजारों की नकदी और जरूरी दस्तावेजों से भरा एक लावारिस पर्स मिला, जिसे आमेर महल प्रशासन की मदद से वास्तविक मालकिन को सुरक्षित सौंप दिया गया. सुरक्षाकर्मी अर्जुन जग्रवाल की इस ईमानदारी की हर तरफ जमकर सराहना हो रही है.

गश्त के दौरान सीढ़ियों के पास मिला था लावारिस पर्स
जानकारी के अनुसार, आमेर महल में रोजाना देश-विदेश से हजारों पर्यटक दीदार करने पहुंचते हैं. इसी दौरान हरियाणा से आई एक महिला पर्यटक का पर्स महल भ्रमण के दौरान कहीं गिर गया. दूसरी पारी (सेकंड शिफ्ट) की ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी अर्जुन जग्रवाल मानसिंह महल क्षेत्र में तैनात थे.सीढ़ियों के बाहर नियमित गश्त करते समय अर्जुन की नजर अचानक फर्श पर पड़े एक लावारिस पर्स पर पड़ी. अर्जुन ने तुरंत ईमानदारी का परिचय देते हुए उस पर्स को उठाया और बिना देर किए आमेर महल के अधीक्षक कार्यालय (सुपरिटेंडेंट ऑफिस) में जमा करवा दिया.

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पर्स में थे 35 हजार रुपये कैश, CCTV से हुई मालकिन की पहचान
अधीक्षक कार्यालय में जब अधिकारियों की मौजूदगी में पर्स को खोला गया, तो उसमें करीब 30 से 35 हजार रुपये की नकदी और कई बेहद महत्वपूर्ण निजी दस्तावेज रखे हुए थे. आमेर महल प्रशासन ने तुरंत अपने अत्याधुनिक सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मदद ली. पर्स गिरने के संभावित समय और स्थान के फुटेज खंगाले गए, जिससे परेशान हाल घूम रही महिला पर्यटक की पहचान हो सकी.इसके बाद महल प्रशासन ने महिला पर्यटक से संपर्क किया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पूरा कैश और दस्तावेज उन्हें सही-सलामत सौंप दिए.

भावुक महिला पर्यटक ने कहा- म्हारो राजस्थान सचमुच महान
अपना खोया हुआ पर्स और इतनी बड़ी रकम सुरक्षित वापस पाकर हरियाणा निवासी महिला पर्यटक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए. उन्होंने सुरक्षाकर्मी अर्जुन जग्रवाल और पूरे आमेर महल प्रशासन का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया.

पर्यटकों का बढ़ा भरोसा
महल प्रशासन के अनुसार, इस तरह की घटनाएं राजस्थान की 'अतिथि देवो भव' की परंपरा को जीवंत करती हैं. सीसीटीवी कैमरों की पैनी नजर और सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी के कारण अब यहाँ आने वाले पर्यटक अपने सामान के साथ-साथ खुद को भी बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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