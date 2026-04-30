/Narsingh Jayanti 2026: 1200 साल पुराना वो मंदिर, जहां से जुड़ी थी जयपुर की सत्ता! जानें पूरा इतिहास

Jaipur News: जयपुर के आमेर में स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह कछवाहा राजवंश के शौर्य और परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी है.आमेर के महलों के पास स्थित यह मंदिर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है.

ऐतिहासिक महत्व और राजतिलक की परंपरा

इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुराने समय में आमेर के राजाओं का राजतिलक इसी मंदिर के प्रांगण में होता था.सिंहासन पर बैठने से पहले राजा यहां आकर भगवान नरसिंह का आशीर्वाद लेते थे और यहीं पर उनका आधिकारिक राज्याभिषेक संपन्न किया जाता था.यह स्थान सत्ता और आध्यात्म के मिलन का केंद्र रहा है.

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वास्तुकला और मंदिर की संरचना

नरसिंह मंदिर अपनी प्राचीन हिंदू स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है.मंदिर का निर्माण पत्थर की नक्काशीदार दीवारों और स्तंभों से किया गया है, जो राजपूत वास्तुकला की बारीकियों को दर्शाता है.मंदिर का गर्भगृह शांत और ऊर्जामय है, जहां भगवान विष्णु के उग्र अवतार नरसिंह की प्रतिमा विराजमान है.मंदिर के खंभों पर की गई नक्काशी और इसकी छत की बनावट आज भी सैकड़ों साल पुरानी कारीगरी का प्रमाण देती है.

धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष

भगवान नरसिंह, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक हैं, इस क्षेत्र के लोगों और पूर्व राजपरिवार के लिए अटूट श्रद्धा का केंद्र हैं.स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर के दर्शन के बिना आमेर की यात्रा अधूरी मानी जाती है.विशेषकर नृसिंह चतुर्दशी के अवसर पर यहां विशेष उत्सव और पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाता है.

वर्तमान स्थिति और पर्यटन

आज यह मंदिर पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में है.आमेर किले और मावठा झील के निकट होने के कारण यहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है.हालांकि कई लोग मुख्य किले की भव्यता में खो जाते हैं, लेकिन इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इस 'राजतिलक स्थल' को देखने जरूर आते हैं.

आमेर का प्राचीन नरसिंह मंदिर केवल पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि जयपुर के इतिहास की उन गौरवशाली कड़ियों का साक्षी है, जहां से एक नए राजा का शासन आरंभ होता था.यदि आप आमेर की गलियों में इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो इस मंदिर की शांति और इसकी प्राचीन दीवारों में छिपी कहानियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी.