अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट में निर्वस्त्र बैठा कर्मचारी, पुलिस ने की कार्रवाई

Rajasthan News: राजस्थान के खैरथल कलेक्टरेट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक सरकारी कर्मचारी निर्वस्त्र होकर धरने पर बैठ गया. कर्मचारी ने खुद को जितेंद्र शर्मा बताया. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता बताया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kuldeep malwar
Published: Jan 02, 2026, 05:26 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 05:26 PM IST

अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट में निर्वस्त्र बैठा कर्मचारी, पुलिस ने की कार्रवाई

Khairthal Tijara News: राजस्थान के खैरथल जिला कलेक्टर के सामने उस समय सनसनी फैल गई, जब एक सरकारी कर्मचारी अचानक निर्वस्त्र होकर धरने पर बैठ गया. कलेक्टरेट जैसे प्रशासनिक केंद्र पर हुई इस घटना से पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. अधिकारी, कर्मचारी और आमजन यह देखकर हैरान रह गए कि आखिर एक सरकारी कर्मचारी ने ऐसा कदम क्यों उठाया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गईं.

जीवन में पहले किए गए गलत कार्यों के प्रायश्चित के लिए बैठे
कलेक्टर कार्यालय के बाहर निर्वस्त्र अवस्था में बैठे कर्मचारी ने अपनी पहचान जितेंद्र शर्मा के रूप में बताई. मीडिया से बातचीत में जितेंद्र शर्मा ने कहा कि वे अपने जीवन में पहले किए गए गलत कार्यों और भविष्य में होने वाली गलतियों के प्रायश्चित के लिए इस तरह से धरने पर बैठे हैं. कर्मचारी के इस बयान ने पूरे मामले को और भी रहस्यमय और चौंकाने वाला बना दिया. कलेक्टरेट परिसर में कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

पुलिस ने कर्मचारी को किया गिरफ्तार
वही पुलिस ने कर्मचारी को न्यूसेंस फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया और उसे थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि कर्मचारी ने यह कदम अचानक क्यों उठाया और इसके पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है. पूरे मामले पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल सिंह जाट ने बताया कि कर्मचारी जितेंद्र शर्मा की ड्यूटी किशनगढ़ बास एसडीएम ऑफिस में लगी हुई है.

बिना सूचना पहुंचा था कलेक्टर
उन्होंने कहा कि कर्मचारी बिना सूचना के खैरथल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कार्यालय परिसर के बाहर कपड़े उतारकर बैठ गया. अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस तरह का कार्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

