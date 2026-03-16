बच्चों का पोषाहार या जानवरों का चारा? जयपुर में सरकारी योजना की चौंकाने वाली हकीकत

Rajasthan News: जयपुर में सरकारी पोषाहार के खराब स्वाद के कारण महिलाएं इसे बच्चों को खिलाने के बजाय जानवरों को डाल रही हैं. करोड़ों के बजट के बावजूद काउंसलिंग और गुणवत्ता की कमी से योजना जमीन पर बेअसर दिख रही है.
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Jaipur News: प्रदेश में कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए सरकार करोड़ों रुपये का बजट 'ऊर्जा अमृत प्रीमिक्स' और पंजीरी पर खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर इसकी असलियत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. जयपुर की शहरी आंगनबाड़ी परियोजनाओं से जो तस्वीरें और फीडबैक सामने आए हैं, वे सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं.
कागजों में अमृत, थाली में नाराजगी
सरकार की योजना के तहत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गंभीर कुपोषित शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग-अलग मात्रा में 'ऊर्जा अमृत बर्फी प्रीमिक्स' और पंजीरी देने का प्रावधान है. लेकिन ज़ी राजस्थान की पड़ताल में लाभार्थियों ने इसे पूरी तरह नकार दिया है. लाभार्थियों का कहना है कि इस पोषाहार का स्वाद इतना खराब है कि बच्चे इसे देखते ही मना कर देते हैं. मजबूरन कई महिलाएं इसे खाने के बजाय जानवरों के चारे में मिला रही हैं. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अब FRS (Face Recognition System) अनिवार्य होने के कारण उन्हें जबरन यह राशन लाभार्थियों के घर पहुंचाना पड़ता है, भले ही वे इसे लेने से इनकार करें.
करोड़ों का बजट, फिर भी असफल क्यों?
जब इस बारे में पोषाहार अधिकारी अनुपमा टेलर से बात की गई, तो उन्होंने इसे पूरी तरह 'हेल्दी' और 'पोषणयुक्त' बताया. लेकिन यहां बड़े सवाल खड़े होते हैं.यदि राशन इतना ही सेहतमंद है, तो विभाग महिलाओं को इसकी उपयोगिता समझाने में काउंसलिंग के स्तर पर विफल क्यों है? क्या वाकई गुणवत्ता और स्वाद की जांच की गई है, या केवल सप्लाई के आंकड़े पूरे किए जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली 'खिचड़ी' सफल है, तो शहरी क्षेत्रों की 'पंजीरी' से इतनी नफरत क्यों?
संसाधनों की बर्बादी या स्वास्थ्य से खिलवाड़?
अगर यह पोषाहार जरूरतमंद बच्चों और माताओं की थाली तक नहीं पहुंच रहा, तो यह सिर्फ धन की बर्बादी नहीं, बल्कि उन बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ है जो कुपोषण का शिकार हैं. जमीनी फीडबैक को अनदेखा करना भविष्य में योजना को पूरी तरह कागजी बना सकता है.
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