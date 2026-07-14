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आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

Rajasthan News: BMS से जुड़े आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार और कलम बंद हड़ताल से दूरी बनाई है. महिला बाल विकास निदेशक से वार्ता में मानदेय भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा राशि और अन्य मांगों पर जल्द समाधान का आश्वासन मिला.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 14, 2026, 11:11 PM|Updated: Jul 14, 2026, 11:11 PM
आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति
Image Credit: Jaipur BMS Anganwadi Workers StrikeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: BMS से जुड़े कर्मचारियों का आंगनबाड़ी कार्य बहिष्कार और बंद को समर्थन होने से इनकार किया है. राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की महिला बाल विकास निदेशक से हुई वार्ता में भुगतान और ग्रेच्युटी पर सहमति बनी.

भारतीय मजदूर संघ राजस्थान के प्रदेश महामंत्री मुकेश सोलंकी के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग के निदेशक वासुदेव मालावत को आंगनबाड़ी की समस्याओं पर मिलकर वार्ता की गई. इसमें प्रमुख रूप से मानदेय में परेशानी पर निदेशक ने बताया कि तकनीकी परेशानी को दूर कर दिया गया है. शीघ्र ही समस्त जिलों में भुगतान कर दिया जाएगा एवं जल्दी ही एक दो माह में पूर्व की तरह राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का मानदेय एक साथ जमा कराया जाएगा.

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ग्रेच्युटी पर वार्ता में बताया गया कि वित्त विभाग से आए आक्षेप की पूर्ति कर कर पुन वित विभाग को भेज दिया गया है, जल्दी ही ग्रेच्युटी के आदेश जारी होने की संभावना है . गैर ICDS कार्य नहीं लेने पर बताया गया कि हम मुख्यालय स्तर से राज्य सरकार को पत्र लिख कर मांग करेंगे. साथ ही समस्त जिलों के उपनिदेशक को भी पत्र लिखने एवं प्रशासन से मिलकर आदेशों का हवाला देते हुए गैर ICDS से मुक्त करने के लिए पाबंद किया जाएगा.

सेवा निवृति पर देय बीमा राशि का भुगतान देरी पर होने को आसान बनाने के लिए मुख्यालय स्तर से ही इसके भुगतान की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. सेनेटरी नेपकिन और फेस कैप्चरिंग को आसान बनाया जाएगा. साथ ही पूर्व की तरह 5 एवं 10 वर्षों के इंक्रीमेंट लगाने के लिए पाबंद किया जाएगा.

प्रतिनिधि मंडल में बीएमएस राजस्थान के प्रदेश महामंत्री मुकेश सोलंकी राजस्थान आंगन बाड़ी के प्रदेश महामंत्री पूजा चौधरी ने निदेशक वासुदेव मालावत को यह भी बताया कि कार्य बहिष्कार कलम बंद हड़ताल को बीएमएस का कोई समर्थन नहीं है. हमारे संगठन के कार्य कार्य प्रतिदिन केंद खोलकर ऑनलाइन कार्य कर रहे है. इस पर निदेशक ने खुशी जाहिर की उल्लेखनीय है कि 9 जून 2026 से आज तक राजस्थान आंगनबड़ी कर्मचारी महासंघ बीएमएस की यह तीसरी बैठक हुई है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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