/आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

राज्य चुनें
Jaipur News: BMS से जुड़े कर्मचारियों का आंगनबाड़ी कार्य बहिष्कार और बंद को समर्थन होने से इनकार किया है. राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की महिला बाल विकास निदेशक से हुई वार्ता में भुगतान और ग्रेच्युटी पर सहमति बनी.
भारतीय मजदूर संघ राजस्थान के प्रदेश महामंत्री मुकेश सोलंकी के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग के निदेशक वासुदेव मालावत को आंगनबाड़ी की समस्याओं पर मिलकर वार्ता की गई. इसमें प्रमुख रूप से मानदेय में परेशानी पर निदेशक ने बताया कि तकनीकी परेशानी को दूर कर दिया गया है. शीघ्र ही समस्त जिलों में भुगतान कर दिया जाएगा एवं जल्दी ही एक दो माह में पूर्व की तरह राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का मानदेय एक साथ जमा कराया जाएगा.
ग्रेच्युटी पर वार्ता में बताया गया कि वित्त विभाग से आए आक्षेप की पूर्ति कर कर पुन वित विभाग को भेज दिया गया है, जल्दी ही ग्रेच्युटी के आदेश जारी होने की संभावना है . गैर ICDS कार्य नहीं लेने पर बताया गया कि हम मुख्यालय स्तर से राज्य सरकार को पत्र लिख कर मांग करेंगे. साथ ही समस्त जिलों के उपनिदेशक को भी पत्र लिखने एवं प्रशासन से मिलकर आदेशों का हवाला देते हुए गैर ICDS से मुक्त करने के लिए पाबंद किया जाएगा.
सेवा निवृति पर देय बीमा राशि का भुगतान देरी पर होने को आसान बनाने के लिए मुख्यालय स्तर से ही इसके भुगतान की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. सेनेटरी नेपकिन और फेस कैप्चरिंग को आसान बनाया जाएगा. साथ ही पूर्व की तरह 5 एवं 10 वर्षों के इंक्रीमेंट लगाने के लिए पाबंद किया जाएगा.
प्रतिनिधि मंडल में बीएमएस राजस्थान के प्रदेश महामंत्री मुकेश सोलंकी राजस्थान आंगन बाड़ी के प्रदेश महामंत्री पूजा चौधरी ने निदेशक वासुदेव मालावत को यह भी बताया कि कार्य बहिष्कार कलम बंद हड़ताल को बीएमएस का कोई समर्थन नहीं है. हमारे संगठन के कार्य कार्य प्रतिदिन केंद खोलकर ऑनलाइन कार्य कर रहे है. इस पर निदेशक ने खुशी जाहिर की उल्लेखनीय है कि 9 जून 2026 से आज तक राजस्थान आंगनबड़ी कर्मचारी महासंघ बीएमएस की यह तीसरी बैठक हुई है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!