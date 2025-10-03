Jaipur News: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के जमवारामगढ़ रायसर में बकरी चराने के दौरान हुए युवक के सुसाइड मामले को लेकर तनाव बढ़ गया है. वनकर्मियों द्वारा युवक की कथित मारपीट के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही गुस्साई भीड़ रायसर थाने पहुंची और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की. भीड़ ने थाने पर पत्थरबाजी की और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. मौके पर विधायक महेन्द्रपाल मीणा की मौजूदगी में सुलह वार्ता चल रही थी, लेकिन इसी दौरान भीड़ ने थाने का घेराव कर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया.

क्या था पूरा मामला?

राजस्थान के जमवारामगढ़ में वन क्षेत्र में एक युवक की मौत ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था. मृतक के परिजन और ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि वनकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की थी, जिससे वह मानसिक रूप से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर बैठा. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन रेंज कार्यालय पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की. उनका आरोप है कि वनकर्मियों ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया ताकि इसे आत्महत्या के रूप में दिखाया जा सके.

गुरुवार को हुई थी घटना

घटना गुरुवार को वन क्षेत्र के एक गांव में हुई. मृतक युवक, जिसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है, किसी विवाद में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ उलझ गया था. ग्रामीणों के मुताबिक, युवक ने मौत से पहले वनकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया था. जब सुबह उसका शव पेड़ पर लटका मिला, तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई. इसके बाद गांववासी सड़क पर उतर आए और रेंज कार्यालय पहुँचकर तोड़फोड़ करने लगे. कार्यालय के फर्नीचर, कागजात और खिड़कियां-दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए.

प्रशासन माहौल शांत करने में जुटा हुआ है

प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और वन विभाग से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. ग्रामीण नेता इसे वन विभाग की मनमानी का नतीजा बता रहे हैं और चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा. यह घटना वन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और विभाग के बीच बढ़ते तनाव को स्पष्ट करती है. फिलहाल, गांव में तनावपूर्ण माहौल है और प्रशासन शांति बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है.

