Jaipur: सौंपी गई अन्नपूर्णा घोटाले की रिपोर्ट, 1 साल से थी अटकी, होगा खुलासा!

Jaipur News: राजस्थान में राशन के नाम पर डाका डालने वाले अफसरों पर अब सरकार शिकंजा सकेगी. ज़ी मीडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद सहकारिता विभाग से लेकर जिलों तक हड़कंप मच गया.

4500 करोड़ की योजना में घोटाले की जांच पिछले एक साल की जा रही थी, लेकिन जिला कलक्टर्स रिपोर्ट भेजने को ही तैयार नहीं थे लेकिन ज़ी मीडिया पर खबर चलते ही 2 महीने में 18 जिलों के कलक्टर्स ने रिपोर्ट भेजी दी. वित्त विभाग की बिलाला कमेटी जांच रिपोर्ट बना ली है, जल्द ही ये एसआई जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे.

इस पूरे मामले में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का कहना है कि जो भी दोषी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.कांग्रेस राज में राशन के नाम पर घोटाला हुआ था, जिसमें से 1500 करोड़ के फूड पैकेट्स बांटे भी गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इन जिला कलक्टर्स ने भेजी रिपोर्ट

चितौडगढ,जयपुर,सवाईमाधोपुर, कोटा, करौली, अजमेर, भीलवाडा, जोधपुर,भरतपुर, राजसमंद, बीकानेर, सीकर, सिरोही, झालावाड़, बूंदी, टोंक, बांरा ने रिपोर्ट सौंप दी है.

क्या थी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना?

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया. लाभार्थियों को हर महीने राशन के साथ निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट प्रदान किए गए, जिसमें 1 किलो दाल,1 किलो चीनी,1 किलो नमक,100 ग्राम मिर्च पाउडर,100 ग्राम धनिया पाउडर,50 ग्राम हल्दी पाउडर,1 लीटर खाद्य तेल राशन की दुकानों पर प्रत्येक लाभार्थी को बांटे गए थे. क़रीब 360 रुपये की लागत का निशुल्क फूड पैकेट वितरित किए गए.

कलक्टर्स की रिपोर्ट

जिला कलक्टर्स की रिपोर्ट में जिला स्तर पर राशन किट के पैकेट खरीद,अन्नपूर्णा फूड पैकेट की गुणवत्ता,वितरण,आपूर्ति करने वाली फर्मों के भुगतान की जांच की रिपोर्ट सौंपी गई है. जयपुर में चीनी,नमक,लाल मिर्च पाउडर,धनिया पाउडर के सैंपल किए गए, लेकिन लैब में निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए गए.

श्रीगंगानगर में धनिया पाउडर के 35,550 पैकेट मानकों पर खरा नहीं उतरे. जैसलमेर में प्रयोगशाला में सैंपल फेल हुए. प्रयोगशाला में नूमने निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतर पाए. उदयपुर में राशन सामग्री के 3 सैंपल फेल हुए. ये सैंपल निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए गए. अब जल्द ही राज्य सरकार इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-