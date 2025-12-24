अरावली पर सुप्रीम कोर्ट में फिर संग्राम! 100 मीटर की परिभाषा पर उठे ये बड़े सवाल

Aravalli News: राजस्थान से होकर गुजरने वाली अरावली पर्वतमाला को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस बार हरियाणा के वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी आरपी बलवान ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों को चुनौती दी है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला के रूप में माना जाए.

पूर्व वन संरक्षक आरपी बलवान ने यह आपत्ति सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहे गोदावर्मन मामले में एक प्रार्थना पत्र के जरिए उठाई है. इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के शीतकालीन अवकाश के बाद की जाएगी.

समिति की सिफारिशों पर गंभीर आपत्ति

याचिका में कहा गया है कि पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने अपने शपथपत्र में वन सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित 3 डिग्री ढलान के वैज्ञानिक मानक को नजरअंदाज कर दिया. याचिकाकर्ता का कहना है कि ढलान आधारित परिभाषा ज्यादा व्यावहारिक और वैज्ञानिक है, लेकिन इसके बावजूद समिति ने इसे स्वीकार नहीं किया. इस वजह से समिति की सिफारिशें अपने आप में विरोधाभासी नजर आती हैं.

आरपी बलवान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है और यह थार मरुस्थल तथा उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के बीच एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है. अगर अरावली को केवल 100 मीटर ऊंचाई के आधार पर परिभाषित किया गया, तो इसका बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा. इससे पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर असर पड़ सकता है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कोई छोटा या तकनीकी विवाद नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तर-पश्चिमी भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा मामला है. अरावली के कमजोर होने से रेगिस्तान का फैलाव बढ़ सकता है और जलवायु पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा.

नवंबर में आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू-आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा. पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस मानक के लागू होने से अरावली की 90 प्रतिशत से अधिक पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर चली जाएंगी. इस फैसले के बाद अरावली को बचाने को लेकर देशभर में आवाजें तेज हो गईं.

राजस्थान में सबसे ज्यादा सियासी घमासान

अरावली पर्वतमाला का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है. ऐसे में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक हलचल राजस्थान में देखने को मिल रही है. कांग्रेस और पर्यावरण से जुड़े कई संगठन ‘सेव अरावली’ अभियान के जरिए इस फैसले का विरोध कर रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विपक्ष के कई नेता भाजपा सरकार पर अरावली को नष्ट करने के आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि नई परिभाषा से खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अरावली को भारी नुकसान होगा.

वहीं दूसरी ओर, अलवर से सांसद और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सत्तारूढ़ दल के नेता इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं. उनका कहना है कि विपक्ष जनता में भ्रम फैला रहा है और सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह गंभीर है.

आगे क्या होगा?

अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं. यह तय माना जा रहा है कि कोर्ट का अगला फैसला न केवल अरावली पर्वतमाला, बल्कि पूरे उत्तर-पश्चिमी भारत के पर्यावरणीय भविष्य की दिशा तय करेगा.

