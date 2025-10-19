Zee Rajasthan
राजस्थान में ग्रेड-4 भर्ती की आंसर-की जारी, लाखों युवाओं की धड़कनें तेज! जानें कब आएगा रिजल्ट

Rajasthan News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है. दीपावली के बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी और दिसंबर के पहले सप्ताह तक परिणाम जारी होने की उम्मीद है. 53,749 पदों के लिए करीब 24.75 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Oct 19, 2025, 06:49 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 06:49 PM IST

राजस्थान में ग्रेड-4 भर्ती की आंसर-की जारी, लाखों युवाओं की धड़कनें तेज! जानें कब आएगा रिजल्ट

Rajasthan 4th Grade Exam: राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. लंबे इंतजार के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी (ग्रेड फोर्थ) भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है. अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर-की देख सकते हैं.

दीपावली के बाद बोर्ड मांगेगा आपत्तियां
जानकारी के अनुसार, दीपावली के बाद बोर्ड उम्मीदवारों से सवालों पर आपत्तियां मांगेगा. आपत्तियों की जांच और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर माह में फाइनल आंसर-की के साथ परिणाम जारी किया जाएगा. इस भर्ती के माध्यम से प्रदेशभर में 53,749 पदों को भरा जाना है.

24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
इस परीक्षा के लिए कुल 24 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. 19 से 21 सितंबर तक तीन दिनों में छह पारियों में परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा के दौरान औसत उपस्थिति 85 प्रतिशत से अधिक रही, जो इस भर्ती के प्रति युवाओं के उत्साह को दर्शाती है. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का जोश देखने लायक था. कई केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें लगी रहीं. परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा किया गया.

आपत्तियां प्राप्त होने के बाद निस्तारण की प्रक्रिया होगी शुरू
बोर्ड के अनुसार, आंसर-की पर आपत्तियां प्राप्त होने के बाद विशेषज्ञ समिति उनके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू करेगी. इसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर फाइनल परिणाम तैयार किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो सकती है. राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए यह परीक्षा सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर मानी जा रही है. अब सभी की निगाहें दिसंबर में आने वाले परिणाम पर टिकी हैं.

