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हज-2027 आवेदन को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब 24 जुलाई तक का मौका, जानें कब जारी होगी चयनितों की लिस्ट?

Rajasthan News: हज-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 जुलाई 2026 कर दी गई है. 30 जुलाई को डिजिटल कुर्रा होगा. चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक 1.52 लाख रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी. हज कमेटी ने समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 07:25 AM|Updated: Jul 21, 2026, 07:25 AM
हज-2027 आवेदन को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब 24 जुलाई तक का मौका, जानें कब जारी होगी चयनितों की लिस्ट?
Image Credit: File PhotoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Haj Yatra: हज-2027 पर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 24 जुलाई 2026 कर दी है. यह फैसला विभिन्न राज्यों और हज यात्रा के इच्छुक लोगों की मांग को देखते हुए लिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय पर अपना आवेदन पूरा कर सकें. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के पूर्व सदस्य और राजस्थान हज ट्रेनर्स एंड रिलीफ फाउंडेशन के हाजी शाहिद मोहम्मद ने सभी इच्छुक यात्रियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है.

अब 24 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन
हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक हज-2027 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 24 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जिससे ऐसे लोगों को भी मौका मिल सके जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.

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इसके बाद नहीं बढ़ेगी अंतिम तिथि
उन्होंने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि 24 जुलाई के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए सभी इच्छुक हज यात्रियों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए. समय रहते आवेदन पूरा करने से किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या अन्य परेशानी से बचा जा सकता है.

30 जुलाई को होगा डिजिटल कुर्रा
हाजी शाहिद मोहम्मद ने जानकारी दी कि हज-2027 के लिए 30 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे डिजिटल कुर्रा (लॉटरी) आयोजित किया जाएगा. इसका सीधा प्रसारण हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर किया जाएगा. कुर्रा के बाद चयनित और प्रतीक्षा सूची वाले सभी आवेदकों की सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसके साथ ही सभी आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से भी उनकी स्थिति की जानकारी भेजी जाएगी.

चयनित यात्रियों को जमा करनी होगी अग्रिम राशि
उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों का चयन हज-2027 के लिए होगा, उन्हें 10 अगस्त 2026 तक 1 लाख 52 हजार 300 रुपये की अग्रिम हज राशि जमा करानी होगी. तय समय के भीतर राशि जमा करना जरूरी होगा, ताकि आगे की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके.

जल्द आवेदन करने की अपील
हाजी शाहिद मोहम्मद ने सभी हज यात्रियों से अपील की कि वे आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें. उन्होंने कहा कि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि सभी लोग जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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