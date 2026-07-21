/हज-2027 आवेदन को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब 24 जुलाई तक का मौका, जानें कब जारी होगी चयनितों की लिस्ट?

Rajasthan Haj Yatra: हज-2027 पर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 24 जुलाई 2026 कर दी है. यह फैसला विभिन्न राज्यों और हज यात्रा के इच्छुक लोगों की मांग को देखते हुए लिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय पर अपना आवेदन पूरा कर सकें. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के पूर्व सदस्य और राजस्थान हज ट्रेनर्स एंड रिलीफ फाउंडेशन के हाजी शाहिद मोहम्मद ने सभी इच्छुक यात्रियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है.

अब 24 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक हज-2027 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 24 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जिससे ऐसे लोगों को भी मौका मिल सके जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.

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इसके बाद नहीं बढ़ेगी अंतिम तिथि

उन्होंने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि 24 जुलाई के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए सभी इच्छुक हज यात्रियों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए. समय रहते आवेदन पूरा करने से किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या अन्य परेशानी से बचा जा सकता है.

30 जुलाई को होगा डिजिटल कुर्रा

हाजी शाहिद मोहम्मद ने जानकारी दी कि हज-2027 के लिए 30 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे डिजिटल कुर्रा (लॉटरी) आयोजित किया जाएगा. इसका सीधा प्रसारण हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर किया जाएगा. कुर्रा के बाद चयनित और प्रतीक्षा सूची वाले सभी आवेदकों की सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसके साथ ही सभी आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से भी उनकी स्थिति की जानकारी भेजी जाएगी.

चयनित यात्रियों को जमा करनी होगी अग्रिम राशि

उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों का चयन हज-2027 के लिए होगा, उन्हें 10 अगस्त 2026 तक 1 लाख 52 हजार 300 रुपये की अग्रिम हज राशि जमा करानी होगी. तय समय के भीतर राशि जमा करना जरूरी होगा, ताकि आगे की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके.

जल्द आवेदन करने की अपील

हाजी शाहिद मोहम्मद ने सभी हज यात्रियों से अपील की कि वे आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें. उन्होंने कहा कि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि सभी लोग जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.