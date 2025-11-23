राजस्थान में प्रदूषण का स्तर खराब,कोटा और भिवाडी रेड जोन में,10 शहरों की हवा में जहर घुला

Rajasthan News: मरुधरा में हवा का जहरीला स्तर तेजी से बढ़ रहा है. भिवाड़ी, जयपुर और कोटा सहित 10 शहरों में AQI 200–360 के बीच पहुंच गया है, जिससे सांस और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ा है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन ड्राय मौसम और प्रदूषित हवाओं के जारी रहने की संभावना जताई है.
Trending Photos
Rajasthan Pollution: मरुधरा में एक बार फिर से हवा की सेहत बिगड़ रही है. हवा में जहर घुलने के बाद राजस्थान में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है. भिवाड़ी के अलावा जयपुर, कोटा,भिवाड़ी में AQI का लेवल 300 से पार पहुंच गया है. 10 शहरों में एक्यूआई 200 से ऊपर रहा.हालात यही रहे तो दिल्ली और नोएडा की तरह सांस और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा. मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम ड्राय और इसी तरह हवाओं का प्रभाव रहने का अनुमान जताया है.
इन शहरों की स्थिति खराब
|शहर
|एक्यूआई
|कोटा
|302
|भिवाड़ी
|360
|बीकानेर
|244
|डूंगरपुर
|220
|जयपुर
|257
|झालावाड़
|210
|भरतपुर
|202
|सीकर
|216
|श्रीगंगानगर
|257
|टोंक
|292
एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) क्या है?
एक्सपर्ट के अनुसार, प्रदूषण के स्तर को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) से मापा जाता है. ये ऐसा नंबर होता है. जिससे हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है. एक्यूआई को 8 मानकों से तय किया जाता है. जिनमें पीएम 10, पीएम 2.5, एनओ 2, एसओ 2, सीओ 2, ओ3 और एनएच 3 पीबी होते हैं. 24 घंटे के दौरान हवा में इनकी मात्रा ही हवा की गुणवत्ता को तय करती है.एक्यूआई का स्तर 100 तक नाॅर्मल माना जाता है. इससे ज्यादा एक्यूआई लेवल होने पर अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को जोखिम बढ़ जाता है. 300 से ज्यादा होने पर एयर क्वालिटी वेरी पुअर मानी जाती है. इसमें लोगों को श्वास संबंधी तकलीफ होने लगती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एयर क्वालिटी इंडेक्स और वैल्यू स्टैंडर्ड को 6 कैटेगरी में बांटा है.
जयपुर में सीतापुरा रेड जोन में
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के शास्त्री नगर में 273, आदर्श नगर 240, मुरलीपुरा 288, मानसरोवर 286, सीतापुरा 305 तक एक्यूआई दर्ज किया गया है. शहरों में एयर क्वालिटी भी खराब हो गई. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण का खराब लेवल एनसीआर क्षेत्र भिवाड़ी और कोटा में रहा. ऐसे में यदि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों और भी स्थिति बिगड सकती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!