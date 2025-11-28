मरूधरा में एक बार फिर से AQI बढा, 9 शहरों की फिजाओं में घुल रहा जहर!

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में प्रदूषण फिर बढ़ा, आज 9 शहरों की हवा खराब मिली. भिवाड़ी 350 AQI के साथ रेड ज़ोन में, 8 शहर ऑरेंज अलर्ट पर. सर्दी बढ़ने से AQI लगातार चढ़ रहा है. जयपुर में भी कई स्टेशनों पर AQI 200 के पार पहुंचा. आने वाले दिनों में हाल और बिगड़ सकता है.
Trending Photos
Rajasthan AQI Level: राजस्थान में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है. आज 9 शहरों की आबोहवा बदली है. इन शहरों की फिजाओं में जहर घुल गया है. खासकर औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में फिर से रेड जोन में चला गया है. वहीं 8 शहरों में ऑरेंज अलर्ट है. भिवाड़ी में 350 एक्यूआई दर्ज किया गया है. सर्द मौसम के बीच एक्यूआई फिर से बढ रहा है. आने वाले दिनों में एक्यूआई और बढ़ सकता है. प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने निकायों को निर्देश दे रखे है कि एक्यूआई लेवल बढ़ने के बाद पानी का छिड़काव किया.
आज फिर से 9 शहरों की हवा ख़राब
शहर ............... AQI
भिवाड़ी .................. 350
चूरू ...................234
डूंगरपुर ...................252
जालोर ....................237
झुनझुनू ...................225
कोटा ....................225
राजसमंद .................203
सीकर ...................226
टोंक.....................218
एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) क्या है?
एक्सपर्ट के अनुसार, प्रदूषण के स्तर को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) से मापा जाता है. ये ऐसा नंबर होता है. जिससे हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है. एक्यूआई को 8 मानकों से तय किया जाता है. जिनमें पीएम 10, पीएम 2.5, एनओ 2, एसओ 2, सीओ 2, ओ3 और एनएच 3 पीबी होते हैं. 24 घंटे के दौरान हवा में इनकी मात्रा ही हवा की गुणवत्ता को तय करती है. एक्यूआई का स्तर 100 तक नॉर्मल माना जाता है. इससे ज्यादा एक्यूआई लेवल होने पर अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को जोखिम बढ़ जाता है. 300 से ज्यादा होने पर एयर क्वालिटी वेरी पुअर मानी जाती है. इसमें लोगों को श्वास संबंधी तकलीफ होने लगती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एयर क्वालिटी इंडेक्स और वैल्यू स्टैंडर्ड को 6 कैटेगरी में बांटा है.
जयपुर में एक्यूआई 200 के पार
जयपुर के 3 स्टेशनों पर एक्यूआई 200 के पार पहुंच गया है. जयपुर के मानसरोवर में एक्यूआई 212, रीको में 233, शास्त्री नगर में 203 एक्यूआई दर्ज किया गया है. वहीं मुरलीपुरा में 134, पुलिस कमिश्नरेट 151, आदर्श नगर में 192 एक्यूआई के साथ हवा कम प्रदूषित है. लेकिन औधोगिक क्षेत्रों में समय रहते लगाम लगाना जरूरी होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में कही राजस्थान के इन शहरों का हाल नोएडा और दिल्ली जैसा ना हो जाए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!