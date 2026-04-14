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पूर्व CM गहलोत का पंचायत चुनाव को लेकर हमला, बोले-राष्ट्रपति, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला. पूर्व CM गहलोत ने कहा कि अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 14, 2026, 03:33 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 03:33 PM IST

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पूर्व CM गहलोत का पंचायत चुनाव को लेकर हमला, बोले-राष्ट्रपति, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव नहीं कराने को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है.

सरकार समय पर चुनाव नहीं कराकर लोकतंत्र का गला घोंट रही है, गहलोत ने यहां तक कह दिया कि हालात ऐसे हैं कि अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए.

बाबा साहब को श्रद्धांजलि

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संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज प्रदेशभर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. जयपुर में अंबेडकर सर्किल पर सभी राजनीतिक दलों के साथ ही राजनीतिक दलों के लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इसके बाद उन्होंने अंबेडकर सर्किल और उससे पहले अपने सरकारी निवास 49 सिविल लाइंस में मीडिया से बातचीत की. बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को सीधे-सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया. पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं होने को उन्होंने संविधान के खिलाफ बताया.

चुनाव संविधान का अहम हिस्सा

पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि पंचायत, नगर निकाय और को-ऑपरेटिव चुनाव संविधान का अहम हिस्सा हैं लेकिन सरकार इन संस्थाओं को कमजोर करने में लगी हुई है. उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक चुनाव कराने के निर्देश दे चुके हैं. इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए जा रहे. पूर्व मुख्यमंत्री ने संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा, उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की बात तो की जा रही है लेकिन उनके मूल्यों का पालन नहीं हो रहा.

गहलोत ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. एजेंसियों और न्यायपालिका को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि ऐसे हालात में संविधान बचाने की बात उठ रही है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि 'संविधान बचाओ' का नारा यूं ही नहीं दिया जा रहा बल्कि मौजूदा हालात इसकी वजह हैं.

गहलोत ने उठाए सवाल

गहलोत ने सवाल उठाया कि जब अदालतें चुनाव कराने को कह चुकी हैं…तो फिर देरी क्यों? उन्होंने इसे संविधान के ब्रेकडाउन जैसी स्थिति तक करार दिया. गहलोत ने साफ कहा कि अगर समय पर चुनाव नहीं कराए गए तो सरकार के पास सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार भी नहीं बचता.

इससे पहले गहलोत ने कहा कि आज देशभर में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है. सभी राजनीतिक दलों के लोग अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. यह अच्छी बात है कि अब तक जो लोग अंबेडकर के उसूलों में विश्वास नहीं करते थे वो आज सत्ता में हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं. उनका संविधान में विश्वास है नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं. उनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो बस खाली जयंती मनाएंगे उनके उसूलों पर नहीं चलेंगे. उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि संविधान में दिए गए उसूलों का पालन किया जाए तब भी अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

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