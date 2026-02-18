Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विधानसभा में घी के दाम पर घमासान, आश्रम हॉस्टलों में बिना टेंडर खरीद पर मंत्री को स्पीकर की फटकार

Rajasthan News: विधानसभा में आश्रम हॉस्टलों में बिना टेंडर घी व राशन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर भारी हंगामा हुआ. दरों में भारी अंतर पर घिरे मंत्री बाबूलाल खराड़ी को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जांच के सख्त निर्देश दिए.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Babulal Dhayal
Published: Feb 18, 2026, 04:15 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 04:16 PM IST

Trending Photos

शादियों से सीजन में बेस्ट है जोधपुर बाजार, जहां आपको मिल जाएगा सबसे सस्ता 100 रुपये में साफा!
10 Photos
jodhpur cheapest market

शादियों से सीजन में बेस्ट है जोधपुर बाजार, जहां आपको मिल जाएगा सबसे सस्ता 100 रुपये में साफा!

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने
8 Photos
rajasthan place to visit

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम

विधानसभा में घी के दाम पर घमासान, आश्रम हॉस्टलों में बिना टेंडर खरीद पर मंत्री को स्पीकर की फटकार

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में आज आश्रम हॉस्टलों में बिना टेंडर खाद्य सामग्री खरीदने पर खासा हंगामा हुआ.टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी की प्रतिपक्ष से तीखी नोकझोंक हुई, बीच में टोकने वाले विधायकों को स्पीकर ने फटकार लगाई. स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मंत्री को भविष्य में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए पूरे मामले की जांच के निर्देश देने पड़े.


जनजाति क्षेत्रों में चल रहे आश्रम हॉस्टलों में बिना टेंडर खाद्य सामग्री खरीदने के मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई पड़ी प्रश्नकाल के दौरान टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सवालों में घिर गए.कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने मंत्री से खाद्य सामग्री खरीद की दरों में अंतर के बारे में पूछा.मंत्री दरों का अंतर नहीं बता सके.अलग अलग हॉस्टलों में खरीद की दरों में फर्क नहीं बता पाने पर कांग्रेस विधायकों ने मंत्री को घेरने का प्रयास किया. सवाल लंबा खिंचने और नोकझोंक के बाद स्पीकर ने मंत्री के जवाब के बीच ही पूरे मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए.

इस मामले में काफी देर तक सदन में नोकझोंक होती रही. मंत्री ने कहा किए? कि हॉस्टलों में बाजार दर से कम पर खरीद की गई है, लेकिन वे यह नहीं बता पाए किए? दरों में कितना अंतर रहा है. कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा किए? अलग रेट हैं, मंत्री जवाब नहीं देकर सवाल को घूमा रहे हैं. मंत्री ने कहा-सहकारिता स्टोर से सामग्री ले रहे हैं दो महीने बाद मना कर दिया, सहकारी भंडारों से खरीदा है,हमने बिल लगाए हुए हैं, बिल आपने नहीं देखे, रेट आप देख लीजिए. विधायक ने कहा-दरों का अंतर है, पूरे बिलों में भ्रष्टाचार हुआ है. मेरे पास बिल हैं टेंडर क्यों नहीं किए? मंत्री और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री को निशाने पर लिया. बोले-चार हॉस्टल में चार दरें कैसे हुई. बिना टेंडर खरीद क्यों की गई. जूली बोले, 50 हजार से ज्यादा की खरीद टेंडर से करने का नियम है. आपने टेंडर की जगह हॉस्टल वार्डनों को किस आधार पर खरीद के पावर दे दिए. हॉस्टल वार्डनों ने मनमानी दरों पर खरीद करके भ्रष्टाचार किया है. आप घी खरीद को ही लीजिए, एक हॉस्टल में घी 800 रुपए लीटर, दूसरे में 550 रुपए प्रति लीटर और तीसरे में 408 रुपए लीटर में घी खरीदा गया. इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जाचं हो.

मंत्री बाबूलाल खराड़ी बोले-पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं, जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी
मंत्री ने कहा-हॉस्टलों में बच्चों को समय पर खाना देने के लिए खरीद की गई. कई जगह उपभोक्ता दुकानें नहीं थी. जहां रेट ज्यादा है, वहां हम जांच करवा रहे हैं. बिना जांच भुगतान नहीं होगा. मंत्री को बीच में ही रोकते हुए स्पीकर ने कहा-मंत्रीजी, पूरे मामले की जांच करवाइए ताकि आगे भ्रष्टाचार नहीं हो.

पूरे सवाल के दौरान कई विधायक बीच में शोर शराबा करते रहे. स्पीकर ने बीच में टोकने वाले विधायकों को कड़ी फटकार लगाई. बिना अनुमति बोलने पर विपक्ष के कुछ विधायकों को कड़ी फटकार लगाई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news