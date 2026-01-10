बिना बीमा सड़कों पर दौड़ रही थी ऑडी, आरोपी के खिलाफ पहले से 6 चालान, पुलिस ने 4 को किया डिटेन

Jaipur Audi Car Accident: राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके के खरबास सर्किल पर कल रात एक हाईटेक ऑडी कार सड़क हादसे का कारण बनी. शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसे में शामिल वाहन बगैर बीमा के चल रहा था. ऑडी कार श्री रामकृष्ण चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पंजीकृत है, लेकिन चुरू निवासी दिनेश रणवा को कार का वास्तविक मालिक बताया जा रहा है. रणवा ने कार को राजस्थान में अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराई थी, जबकि कार का बीमा 10 जून 2025 को समाप्त हो चुका था.

पुलिस के अनुसार, जिस दिन हादसा हुआ, वाहन पर चार लोग सवार थे. चालक दिनेश रणवा के साथ मुकेश (चुरू निवासी, कांस्टेबल पुलिस लाइन जयपुर), पप्पू (रेनवाल मांझी, जिला जयपुर ग्रामीण) और मांगीलाल (रेनवाल, जिला जयपुर) सवार थे. हादसे के बाद कार को भगाने में सुमित चौधरी और डॉक्टर अशोक मीणा ने मदद की, जिनमें से चार लोगों को अब तक डिटेन किया जा चुका है. भगाने में इस्तेमाल की गई गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है.

जांच में यह भी सामने आया कि दिनेश रणवा का ट्रैफिक रिकॉर्ड चिंताजनक है. उसे पहले भी कई बार चालान मिल चुके हैं. कुल छह चालान दर्ज हैं, जिसमें चार ओवरस्पीडिंग और दो रेड लाइट जंप शामिल हैं. इसके अलावा, जयपुर, दिल्ली और हरियाणा में ओवरस्पीडिंग के, और यूपी में रेड लाइट जंप का रिकॉर्ड भी है. मार्च 2025 में अन्य राज्य की गाड़ी होने के चलते जयपुर पुलिस ने उसे 8 लाख 60 हजार रुपए जमा कराने के बाद कार छुड़ाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर कार की रफ्तार अत्यधिक थी. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि वाहन के बेतरतीब ओवरस्पीडिंग और गलत ड्राइविंग के कारण हादसा हुआ. अब पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की पहचान और पूछताछ जारी है.

विशेषज्ञों का कहना है कि बगैर बीमा वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि आम लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन करने की जरूरत को उजागर किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-