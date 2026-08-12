/सोना हुआ बेकाबू, चांदी ने भी मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 12 अगस्त 2026 को सोने और चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए रेट के अनुसार चांदी 4,000 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है, जबकि सोने की कीमत में 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है. इसके बाद चांदी 2,44,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी के दाम में 4 हजार रुपये की तेजी

जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमत में अच्छी बढ़त दर्ज की गई. एक दिन में चांदी 4,000 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है. तेजी के बाद चांदी का नया भाव 2,44,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. चांदी के लगातार बदलते रेट को देखते हुए कारोबारी और निवेशक बाजार की आगे की दिशा पर नजर बनाए हुए हैं.

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सोना भी 1300 रुपये हुआ महंगा

चांदी के साथ सोने की कीमत में भी जोरदार तेजी आई है. शुद्ध सोना 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद 24 कैरेट शुद्ध सोने का नया भाव 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोना भी बढ़कर 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. सोने के बढ़ते दाम का असर आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के बजट पर पड़ सकता है.

नए रेट आते ही बाजार में बढ़ी हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से ताजा भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर हलचल बढ़ गई है. कारोबारी हर दिन बदलते रेट पर नजर रख रहे हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी का फैसला लेने से पहले आज के भाव की जानकारी ले रहे हैं. खासकर शादी-ब्याह के सीजन में सोने के बढ़े दाम लोगों के लिए अहम हो जाते हैं.

सराफा बाजार में जारी है उतार-चढ़ाव

पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी दोनों के रेट में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतों में तेजी आ रही है तो कभी भाव स्थिर हो रहे हैं. ऐसे में रोजाना का नया रेट ग्राहकों और निवेशकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है. बाजार की इस चाल पर कारोबारियों की भी नजर बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर

सोने और चांदी की कीमतें केवल जयपुर के स्थानीय बाजार की मांग और सप्लाई से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों की गतिविधियों का असर भी इन धातुओं के भाव पर पड़ता है. यही कारण है कि सराफा बाजार में कीमतें लगातार बदलती रहती हैं.

खरीदारी से पहले आज का रेट जरूर जानें

अगर आप 12 अगस्त को सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा भाव जरूर जांच लें. आज जयपुर में चांदी 2,44,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं, इसलिए भुगतान से पहले दुकानदार से पूरी कीमत की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.