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सोना हुआ बेकाबू, चांदी ने भी मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 12 अगस्त 2026 को सोना-चांदी महंगे हुए. चांदी 4,000 रुपये बढ़कर 2.44 लाख रुपये किलो पहुंची. शुद्ध सोना 1,300 रुपये चढ़कर 1.57 लाख और जेवरात सोना 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 12, 2026, 06:06 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 06:06 PM IST
सोना हुआ बेकाबू, चांदी ने भी मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट
Image Credit: जयपुर सराफा बाजार में बढ़े सोना-चांदी के भाव.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 12 अगस्त 2026 को सोने और चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए रेट के अनुसार चांदी 4,000 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है, जबकि सोने की कीमत में 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है. इसके बाद चांदी 2,44,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी के दाम में 4 हजार रुपये की तेजी
जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमत में अच्छी बढ़त दर्ज की गई. एक दिन में चांदी 4,000 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है. तेजी के बाद चांदी का नया भाव 2,44,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. चांदी के लगातार बदलते रेट को देखते हुए कारोबारी और निवेशक बाजार की आगे की दिशा पर नजर बनाए हुए हैं.

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सोना भी 1300 रुपये हुआ महंगा
चांदी के साथ सोने की कीमत में भी जोरदार तेजी आई है. शुद्ध सोना 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद 24 कैरेट शुद्ध सोने का नया भाव 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोना भी बढ़कर 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. सोने के बढ़ते दाम का असर आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के बजट पर पड़ सकता है.

नए रेट आते ही बाजार में बढ़ी हलचल
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से ताजा भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर हलचल बढ़ गई है. कारोबारी हर दिन बदलते रेट पर नजर रख रहे हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी का फैसला लेने से पहले आज के भाव की जानकारी ले रहे हैं. खासकर शादी-ब्याह के सीजन में सोने के बढ़े दाम लोगों के लिए अहम हो जाते हैं.

सराफा बाजार में जारी है उतार-चढ़ाव
पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी दोनों के रेट में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतों में तेजी आ रही है तो कभी भाव स्थिर हो रहे हैं. ऐसे में रोजाना का नया रेट ग्राहकों और निवेशकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है. बाजार की इस चाल पर कारोबारियों की भी नजर बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर
सोने और चांदी की कीमतें केवल जयपुर के स्थानीय बाजार की मांग और सप्लाई से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों की गतिविधियों का असर भी इन धातुओं के भाव पर पड़ता है. यही कारण है कि सराफा बाजार में कीमतें लगातार बदलती रहती हैं.

खरीदारी से पहले आज का रेट जरूर जानें
अगर आप 12 अगस्त को सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा भाव जरूर जांच लें. आज जयपुर में चांदी 2,44,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं, इसलिए भुगतान से पहले दुकानदार से पूरी कीमत की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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