/आसमान से सीधे जमीन पर लुढ़के सोना-चांदी के दाम! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 13 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के मुताबिक चांदी आज 3,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है. वहीं सोने के भाव में भी 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है. गिरावट के बाद आज चांदी 2,41,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

चांदी के भाव में 3 हजार रुपये की गिरावट

जयपुर के सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी की कीमत नीचे आई है. एक दिन में चांदी 3,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है. इसके बाद इसका नया भाव 2,41,000 रुपये प्रति किलो हो गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में कारोबारियों की नजर अब बाजार के अगले रुझान पर है.

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सोना भी 1000 रुपये हुआ सस्ता

चांदी के साथ सोने की कीमत में भी आज नरमी आई है. शुद्ध सोना 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. गिरावट के बाद आज शुद्ध सोने का भाव 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. वहीं जेवरात के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने की कीमत 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. सोने के भाव में आई कमी से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को थोड़ी राहत मिल सकती है.

नए भाव जारी होते ही बाजार में हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से आज के नए रेट जारी किए जाने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर चर्चा तेज है. कारोबारी रोज के बदलाव पर नजर रख रहे हैं. दूसरी ओर ग्राहक भी खरीदारी से पहले ताजा भाव जानना पसंद कर रहे हैं. खासकर शादी और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए गहने खरीदने वालों के लिए आज की गिरावट अहम मानी जा रही है.

सोने-चांदी के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव

सराफा बाजार में पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव जारी है. कभी दोनों धातुओं के दाम बढ़ रहे हैं तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिल रही है. इस वजह से ग्राहक और निवेशक दोनों रोजाना के रेट पर नजर रख रहे हैं. बाजार की मौजूदा चाल आगे किस दिशा में जाती है, इस पर कारोबारियों की नजर बनी हुई है.

विदेशी बाजार से भी तय होती है कीमत

जयपुर में सोने और चांदी के भाव पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीदारी जैसे कई कारण घरेलू सराफा बाजार को प्रभावित करते हैं. इसी वजह से सोने-चांदी के दाम में रोजाना बदलाव देखने को मिल सकता है.

गहने खरीदने से पहले आज का रेट जरूर जांचें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो दुकान पर जाने से पहले ताजा भाव जरूर पता कर लें. 13 अगस्त को जयपुर में चांदी 2,41,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. ध्यान रखें कि गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए अंतिम भुगतान से पहले दुकानदार से पूरी कीमत और सभी चार्ज की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.