/रॉकेट की स्पीड से चांद की तरफ पहुंचे सोना-चांदी के दाम! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 15 अगस्त 2026 को सोने-चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक चांदी 1,500 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है. वहीं सोने की कीमत में 1,900 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई. आज चांदी 2,41,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

चांदी के भाव में 1500 रुपये की तेजी

जयपुर के सराफा बाजार में चांदी की कीमत में एक बार फिर बढ़त देखने को मिली है. एक दिन में चांदी 1,500 रुपये प्रति किलो महंगी हुई. तेजी के बाद आज चांदी का भाव 2,41,500 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के रेट लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं, ऐसे में कारोबारियों की नजर बाजार के अगले रुख पर बनी हुई है.

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सोना भी 1900 रुपये हुआ महंगा

चांदी के साथ सोने के भाव में भी अच्छी तेजी आई है. शुद्ध सोना 1,900 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद आज शुद्ध सोने का भाव 1,57,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोना 1,44,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. सोने की कीमत बढ़ने से गहने खरीदने वाले ग्राहकों का बजट भी प्रभावित हो सकता है.

नए रेट जारी होते ही बाजार में हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में चर्चा तेज हो गई है. कारोबारी रोजाना होने वाले बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी करने से पहले आज का भाव जान रहे हैं. खासकर शादी या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गहने खरीदने वालों के लिए सोने की यह तेजी अहम है.

लगातार बदल रहे सोना-चांदी के दाम

जयपुर सराफा बाजार में पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के रेट में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी दोनों धातुओं के भाव में तेजी आती है तो कभी कीमतें नीचे चली जाती हैं. इसी वजह से ग्राहक और निवेशक रोज के नए रेट पर नजर रख रहे हैं. आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाता है, इसे लेकर भी कारोबारियों की नजर बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी असर

जयपुर में सोने और चांदी की कीमत केवल स्थानीय मांग और सप्लाई से तय नहीं होती. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का भी इन पर असर पड़ता है. इसके अलावा डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं. यही कारण है कि सराफा बाजार में दोनों धातुओं के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जानें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा रेट जरूर जांच लें. 15 अगस्त को जयपुर में चांदी 2,41,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए भुगतान करने से पहले दुकानदार से पूरी कीमत और सभी चार्ज की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.