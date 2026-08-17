/सोना-चांदी के दाम में फिर जबरदस्त उछाल, रॉकेट की स्पीड से भागे भाव! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 17 अगस्त 2026 को सोने-चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक चांदी 1,500 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है. वहीं सोने के भाव में भी 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. आज चांदी 2,43,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

चांदी के भाव में 1500 रुपये की बढ़ोतरी

जयपुर के सराफा बाजार में चांदी के दाम एक बार फिर ऊपर गए हैं. एक दिन में चांदी 1,500 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है. तेजी के बाद आज इसका भाव 2,43,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया. पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ऐसे में कारोबारियों की नजर अब बाजार के अगले रुख पर है.

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सोना भी 500 रुपये हुआ महंगा

चांदी के साथ सोने की कीमत में भी बढ़त दर्ज की गई है. शुद्ध सोना 500 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद आज शुद्ध सोने का भाव 1,57,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. सोने के भाव में बढ़ोतरी से गहने खरीदने वाले ग्राहकों का बजट बढ़ सकता है.

नए रेट आते ही बाजार में हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर हलचल है. कारोबारी रोजाना बदलते रेट पर नजर रख रहे हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी से पहले आज के भाव की जानकारी ले रहे हैं. खासकर शादी और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए गहने खरीदने वालों के लिए कीमतों में आया बदलाव अहम है.

सोना-चांदी के दाम में बना हुआ है उतार-चढ़ाव

जयपुर सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से दोनों धातुओं के भाव लगातार बदल रहे हैं. कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी भाव नीचे चले जाते हैं. इसी वजह से ग्राहक और निवेशक रोज के रेट पर नजर रख रहे हैं. आने वाले दिनों में कीमतों का रुख क्या रहेगा, इस पर भी कारोबारियों की नजर बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर

जयपुर में सोने और चांदी के भाव केवल स्थानीय बाजार की मांग और सप्लाई से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का असर भी इनकी कीमतों पर पड़ता है. इसके अलावा डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी भाव को प्रभावित करती हैं. इसी वजह से सराफा बाजार में कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले आज का भाव जरूर जांचें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा रेट जरूर पता कर लें. 17 अगस्त को जयपुर में चांदी 2,43,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से लग सकते हैं. इसलिए भुगतान से पहले दुकानदार से पूरी कीमत और सभी चार्ज की जानकारी जरूर ले लें.