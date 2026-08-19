/औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के भाव, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 19 अगस्त 2026 को सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक चांदी 6,700 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है, जबकि सोने के भाव में 1,400 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है. आज चांदी 2,34,300 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,43,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

चांदी के भाव में 6,700 रुपये की बड़ी गिरावट

जयपुर सराफा बाजार में चांदी के दाम में आज जोरदार गिरावट आई है. एक दिन में चांदी 6,700 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई. इसके बाद इसका नया भाव 2,34,300 रुपये प्रति किलो हो गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

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सोना भी 1,400 रुपये हुआ सस्ता

चांदी के साथ सोने के भाव में भी आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. शुद्ध सोना 1,400 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. गिरावट के बाद शुद्ध सोने का भाव 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,43,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. सोने के दाम घटने से गहने खरीदने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है.

नए रेट जारी होते ही बाजार में हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर चर्चा तेज है. कारोबारी रोजाना बदलते रेट पर नजर रख रहे हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी करने से पहले आज के भाव की जानकारी ले रहे हैं. शादी और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए गहने खरीदने वालों के लिए आज की गिरावट अहम है.

लगातार बदल रहे हैं सोना-चांदी के भाव

जयपुर सराफा बाजार में पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी दोनों धातुओं के भाव बढ़ जाते हैं तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है. ऐसे में ग्राहक और निवेशक रोज के नए रेट पर नजर रख रहे हैं. बाजार आगे किस दिशा में जाता है, इस पर कारोबारियों की निगाह बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी असर

जयपुर में सोने और चांदी की कीमत केवल स्थानीय बाजार की मांग और सप्लाई से तय नहीं होती. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का भी इन पर असर पड़ता है. इसके अलावा डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं. इसी वजह से सराफा बाजार में रोजाना भाव बदल सकते हैं.

खरीदारी से पहले आज का रेट जरूर जांचें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा भाव जरूर पता कर लें. 19 अगस्त को जयपुर में चांदी 2,34,300 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,43,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से लग सकते हैं. इसलिए भुगतान करने से पहले दुकानदार से पूरी कीमत और सभी चार्ज की जानकारी जरूर ले लें.