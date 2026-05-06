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Rajasthan News: बगरू में करोड़ों के HJU भवन की गुणवत्ता पर सवाल, आंधी में उखड़ी मुख्य द्वार की शीट

Rajasthan News: बगरू स्थित HJU विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार की शीट आंधी में उखड़ने से निर्माण गुणवत्ता की पोल खुल गई है. RSRDC द्वारा करोड़ों में निर्मित इस भवन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एजेंसी को 3 दिन में मरम्मत के निर्देश दिए हैं.

Edited byArti PatelReported byPradeep kumar soni
Published: May 06, 2026, 12:24 PM|Updated: May 06, 2026, 12:24 PM
Rajasthan News: बगरू में करोड़ों के HJU भवन की गुणवत्ता पर सवाल, आंधी में उखड़ी मुख्य द्वार की शीट
Image Credit: Haridev Joshi University Jaipur

Haridev Joshi University Jaipur: राजधानी जयपुर के बगरू कस्बे के पास स्थित प्रदेश के एकमात्र सरकारी पत्रकारिता संस्थान, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (HJU) के भवन निर्माण की गुणवत्ता एक बार फिर विवादों में है. हाल ही में आई तेज आंधी ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के निर्माण की मजबूती की पोल खोल कर रख दी है.

आंधी में उखड़ी एल्युमिनियम शीट, टला बड़ा हादसा
तेज अंधड़ के दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगाई गई एल्युमिनियम शीट उखड़कर हवा में उड़ गई.गनीमत रही कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन विश्वविद्यालय में अवकाश था,बाल-बाल बचे लोग.

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सुरक्षा पर सवाल
यदि यह घटना किसी कार्यदिवस (Working Day) पर होती, तो वहां मौजूद छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब परिसर में सुरक्षा पूरी तरह 'राम भरोसे' है.

RSRDC ने एक साल पहले ही किया था सुपुर्द
हैरानी की बात यह है कि इस आलीशान भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास निगम लिमिटेड (RSRDC) द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से किया गया था.करीब एक वर्ष पूर्व ही इस नवनिर्मित भवन को विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा गया था.इतने कम समय में ही मुख्य संरचना का क्षतिग्रस्त होना निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की ओर इशारा करता है.

विश्वविद्यालय प्रशासन का सख्त रुख
घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने निर्माण एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बता दें कि उप कुलसचिव डॉ. अश्विनी शर्मा ने बताया कि RSRDC को औपचारिक पत्र भेजकर तीन दिन के भीतर मरम्मत कार्य पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.अब पूरे परिसर के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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