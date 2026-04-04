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Rajasthan News: आसमान से बरसे फूल, जयकारों से गूंजा बगरू का जुगल दरबार मेला

Rajasthan News: बगरू के जुगल दरबार मेले में विधायक डॉ. कैलाश वर्मा ने 51 किलो की पुष्पमाला अर्पित कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की. हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने उत्सव की भव्यता बढ़ा दी. यह ऐतिहासिक मेला सामाजिक मेल-जोल और आस्था का संगम बना.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByPradeep kumar soni
Published:Apr 04, 2026, 01:47 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 01:47 PM IST

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Rajasthan News: आसमान से बरसे फूल, जयकारों से गूंजा बगरू का जुगल दरबार मेला

Jaipur News: जयपुर के पास बगरू कस्बे में स्थित जुगल दरबार का ऐतिहासिक वार्षिक मेला शनिवार को पूरे परवान पर रहा. आस्था और श्रद्धा के इस महाकुंभ में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की. मेले की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में विशेष रूप से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा.

विधायक डॉ. कैलाश वर्मा ने मांगी सुख-समृद्धि की कामना
क्षेत्रीय विधायक डॉ. कैलाश वर्मा हर वर्ष की भांति इस साल भी मेले के मुख्य आकर्षण रहे. वे गाजे-बाजे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पहुंचे और भगवान जुगल दरबार के चरणों में 51 किलो की भव्य पुष्पमाला अर्पित की. विधायक ने इस अवसर पर क्षेत्र की खुशहाली, उन्नति और सुख-समृद्धि के लिए मंगल कामना की.

आसमान से बरसे फूल, दिव्य हुआ नजारा
मेले के दौरान जब आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए जुगल दरबार मंदिर पर फूलों की बारिश हुई, तो पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा. श्रद्धालुओं में इस दिव्य नजारे और हेलीकॉप्टर को देखने की भारी होड़ मची रही. इस पहल ने पारंपरिक मेले में आधुनिकता और दिव्यता का अनूठा रंग भर दिया.

सामाजिक समरसता और रिश्तों का संगम
विधायक डॉ. वर्मा ने इस मौके पर मेले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा. बता दें कि यह सदियों पुराना मेला हमारी अटूट आस्था के साथ-साथ हमारी गौरवशाली परंपराओं का भी प्रतीक है. बगरू का यह मेला सामाजिक समरसता की मिसाल है. यहाँ वर्षों से चली आ रही वैवाहिक संबंधों और मांगलिक कार्यों के निर्धारण की परंपरा आज भी समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती है.

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति
मेले के इस पावन अवसर पर बगरू क्षेत्र के अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. मंदिर प्रशासन और पुलिस ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे.

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