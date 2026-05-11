/Rajasthan News: भैराणा धाम बचाओ आंदोलन तेज, हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद RLP का जयपुर कूच का ऐलान

Bhairana Dham RICO Protest: राजस्थान के दूदू क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक भैराणा धाम को बचाने के लिए चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है. नागौर सांसद और आरएलपी (RLP) प्रमुख हनुमान बेनीवाल के इस आंदोलन में कूदने के बाद कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई जयपुर की सड़कों पर लड़ी जाएगी.

26 दिनों से जारी है साधु-संतों का अग्नितप

दादू पालका भैराणा धाम के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को लेकर साधु-संत पिछले 26 दिनों से भीषण गर्मी में अग्नितप कर रहे हैं. संतों की मांग है कि धाम के आसपास प्रस्तावित रीको (RICO) औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को तुरंत रोका जाए.बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्वयं भैराणा धाम पहुंचकर अग्नितप कर रहे संतों से मुलाकात की और उनकी मांगों को जायज ठहराया है. संतों और बेनीवाल के बीच कूच की रणनीति पर विस्तृत वार्ता हो चुकी है.

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पर्यावरण और आस्था पर संकट

आंदोलनकारियों का आरोप है कि रीको द्वारा 850 बीघा भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. बता दें कि विकास के नाम पर अब तक हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं.स्थानीय लोगों का दावा है कि इस परियोजना से करीब 2 से 3 लाख जीव-जंतुओं का प्राकृतिक आवास छिन जाएगा और उन पर अस्तित्व का संकट मंडराएगा.

1 लाख लोगों के साथ जयपुर घेराव की तैयारी

RLP कार्यकर्ताओं ने दूदू में हुंकार भरते हुए कहा कि वे अब और इंतजार नहीं करेंगे.अगले दो दिनों में जयपुर कूच का समय और तारीख तय कर दी जाएगी.दावे के मुताबिक, 1 लाख से अधिक लोग और बड़ी संख्या में साधु-संत जयपुर पहुंचकर सरकार का घेराव करेंगे. कार्यकर्ताओं का कहना है कि ‘भैराणा धाम बचाओ, रीको भगाओ’ अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि जन-आंदोलन बन चुका है.