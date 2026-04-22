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हाईकोर्ट में हड़कंप! बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में फर्जी वोटिंग के आरोपों से बवाल, चुनाव रद्द

Rajasthan News: जयपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोपों के बाद हाईकोर्ट बूथ पर हंगामा हुआ और मतदान निरस्त करना पड़ा. 8 साल बाद हो रहे इस चुनाव में 234 उम्मीदवार मैदान में थे, अब जांच सीसीटीवी से होगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Apr 22, 2026, 07:57 PM|Updated: Apr 22, 2026, 07:57 PM
हाईकोर्ट में हड़कंप! बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में फर्जी वोटिंग के आरोपों से बवाल, चुनाव रद्द
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Rajasthan Bar Council Election: जयपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव, लेकिन इस बार वोटिंग से ज्यादा विवाद सुर्खियों में है. जयपुर हाईकोर्ट के सबसे बड़े पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग के आरोपों के बाद हंगामा हो गया और आखिरकार चुनाव को निरस्त करना पड़ा. यह वही चुनाव हैं जो करीब 8 साल बाद हो रहे थे और जिनमें बड़ी संख्या में वकील अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे थे. लेकिन जिस तरह से मतदान प्रक्रिया बीच में रोकनी पड़ी, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच सीसीटीवी के जरिए होगी और दोषियों की पहचान की जाएगी.

जयपुर हाईकोर्ट सबसे बड़ा पोलिंग बूथ, जहां पर सुबह से ही मतदान को लेकर हलचल थी, लेकिन कुछ ही देर में माहौल बिगड़ गया. फर्जी वोटिंग के आरोपों के बाद पहले मतदान को एक घंटे के लिए रोका गया. फिर दो घंटे तक प्रक्रिया पूरी तरह ठप रही. मौके पर मौजूद वकीलों में आक्रोश देखने को मिला और जमकर बहस और हंगामा हुआ.

जयपुर चुनाव अधिकारी बसंत छाबा ने कहा कि कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, जिसके चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई. पहले अस्थायी तौर पर मतदान रोका गया, लेकिन बाद में लिखित निर्देश मिलने के बाद चुनाव को निरस्त करने का फैसला लिया गया. अब पूरे मामले की जांच सीसीटीवी कैमरों की मदद से की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि आखिर वो लोग कौन थे, जिन्होंने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया.

इस चुनाव में पहली बार महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, जिसे लेकर महिला अधिवक्ताओं में खासा उत्साह था. लेकिन चुनाव निरस्त होने के बाद महिलाओं में निराशा भी देखने को मिली. कुछ महिला वकीलों ने कहा कि यह उनके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो गई. वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाओं ने राहत जताई और कहा कि अगर फर्जी वोटिंग के बीच चुनाव होता, तो गलत लोग जीत सकते थे. ऐसे में चुनाव निरस्त होना ही सही फैसला है.

करीब 8 साल बाद हो रहे इन चुनावों में 23 पदों के लिए 234 उम्मीदवार मैदान में थे और प्रदेशभर में हजारों वकील वोटिंग कर रहे थे. जयपुर में सबसे ज्यादा मतदाता होने के कारण यहां की स्थिति बेहद अहम मानी जा रही थी. लेकिन इस घटना के बाद चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे. अब सभी की नजरें अगली तारीख पर टिकी हैं, जब दोबारा मतदान कराया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इस बार पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी होगी.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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