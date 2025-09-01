Zee Rajasthan
जयपुर में खुली जंगल की दुनिया! सफारी में टकरा सकते हैं 17 लेपर्ड से आमने-सामने

Rajasthan News: जयपुर के विद्याधर नगर में बीड पापड़ लेपर्ड-डेजर्ट सफारी दोबारा शुरू हो गई है. मानसून की बारिश से ट्रैक सुधरने और हरियाली बढ़ने के बाद सैलानी अब 17 लेपर्ड समेत हाइना, फॉक्स, नीलगाय जैसे वन्यजीवों को शहर के बीचों-बीच देख सकेंगे.

Published: Sep 01, 2025, 11:47 IST

Jaipur Leaopard Safari: जयपुर शहर के बीच विद्याधर नगर में एक बार से लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो गई है. 3 महीने पहले शुरू हुए लेपर्ड सफारी को भारी बारिश के कारण बंद कर दिया था. लेकिन अब हरियाली के बीच शहर के बीचों बीच लेपर्ड और डेजर्ट सफारी का मजा ले सकेंगे. आखिरकार मानसून ने बीड पापर्ड लेपर्ड सफारी की कैसे खूबसूरती बढ़ा दी.

2200 हैक्टेयर में है फैला
जयपुर शहर के बीचों बीच रणथम्भौर-सरिस्का जैसी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते है. क्योंकि एक बार फिर से विद्याधर नगर में बीड पापल लेपर्ड-डेजर्ट सफारी की शुरुआत हो गई है. 2200 हेक्टेयर घने जंगलों जंगलों के बीच 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक भारी बारिश से टूट गया था, जिस कारण वन विभाग ने सफारी को एक महीने के लिए बंद कर दिया था. नाहरगढ़ के जंगलों में बने लेपर्ड सफारी बारिश के बीच और भी खूबसूरत हो गया है. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली,पहाड़ों हरे भरे हो गए हैं. इसलिए डेजर्ट-लेपर्ड सफारी के साथ साथ नेचर का भी मजा बढ गया है. रेंजर रघुवेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि मानसून के बारिश के बीच जंगलों का अलग ही आनंद है. यहां 54 किलोमीटर की ट्रेरिट्री में 17 लेपर्ड है. सैलानियों को शहर के बीचों बीच इससे अच्छा एडवेंचर का मौका नहीं मिल सकेगा. संभवतया बीड पापड राजस्थान की पहली ऐसी सफारी है, जो पहाड़ियों पर बनी है.

कहां कितने लेपर्ड

जगहलेपर्ड की संख्या
झालाना सफारी28 लेपर्ड
आमागढ सफारी15 लेपर्ड
पापड लेपर्ड सफारी17 लेपर्ड
नाहरगढ़ के जंगलों में20 से अधिक
जयपुर-आसपास के जंगलों में लेपर्डकुल 100 से अधिक

हेरिटेज सिटी बनी वाइल्ड लाइफ सिटी
राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां थार के रेगिस्तान के साथ साथ जंगल सफारी का मौका मिलेगा. वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के रूप में नई पहचान बन चुकी पिंकसिटी पहली ऐसी सिटी होगी, जहां तीन लैपर्ड सफारी का रोमांच है. यहां लेपर्ड के साथ साथ हाइना, फॉक्स, नीलगाय और दूसरे वन्यजीवों को देखने का मौका मिलता है. सफारी ट्रैक अधिकतर पहाड़ियों से घिरा होगा, जो किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा. इससे पहले आमागढ और झालाना में वन विभाग लैपर्ड सफारी करवा रहा है. इसलिए अब हेरिटेज सिटी वाइल्ड लाइफ सिटी के रूप में पहचान बन चुकी है. पापड लेपर्ड सफारी के बीच झरने भी चलने लगे है. हालांकि वन विभाग ने झरने के पानी में नहाने पर पाबंदी लगा रखी है, जो भी सैलानी बिना इजाजत इस तरह की हरकत करता है, उनके खिलाफ वन अधिनियमों के तहत कार्रवाई होती है.

