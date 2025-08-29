वन नेशन वन इलेक्शन अभियान में युवाओं की भागीदारी, छात्रसंघ सम्मेलन से युवा शक्ति को जोड़ने की शुरुआत

Rajasthan News: देश में शुरू की गई वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम से युवा शक्ति को जोड़ने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए पहले राज्य स्तर पर छात्रसंघ प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया जा रहा है और फिर जिला स्तर पर छात्र सम्मेलन किए जाएंगे. इसके साथ ही मैराथन दौड़, मोटरसाइकिल, साइकिल रैली निकालकर जनता को जागृत भी किया जाएगा.

शनिवार को जयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय छात्रप्रतिनिधि सम्मेलन से इस मुहिम की शुरुआत होगी. देश में चुनाव का भारी भरकम खर्च कम करने और इस बचत को विकास कार्यों में लगाने के लिए शुरू की गई वन नेशन, वन इलेक्शन मुहिम शुरू की गई है. इस मुहिम से देश की जनता को जोड़ने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

देश के अलग अलग वर्गों को अलग अलग प्रकार से इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है ताकि वन नेशन, वन इलेक्शन मुक्कमल रूप से लागू हो पाए. इधर अब इस मुहिम से देश की युवा शक्ति को जोड़ा जा रहा है. इसके लिए अप्रेल में दिल्ली में लोगों को इस मुहिम के प्रति जागृत करने के लिए राष्ट्रीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया था. इसी तर्ज पर अब राज्यों में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं.

देश के विभिन्न राज्यों में 15 से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. इस कड़ी में 30 अगस्त को राजस्थान में भी राज्य स्तरीय छात्रसंघ प्रति​निधि सम्मेलन में एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया जाएगा. यह कार्यक्रम वैशाली नगर स्थित खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी कॉलेज में सुबह 11:30 बजे से आयोजित किया जाएगा.

इस राज्य स्तरीय छात्रसंघ प्रति​निधि सम्मेलन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महामंत्री और एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी सुनील बंसल रहेंगे. वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे. कार्यक्रम में प्रदेशभर से 35 वर्ष से कम आयु के वर्तमान और पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारी और छात्र प्रति​निधि भाग लेंगे और एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करेंगे.

सभी जिलों से करीबन 1250 छात्रसंघ प्रतिनिधि जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा का कहना है कि दीपावली से पूर्व प्रदेश के विश्व विद्यालयों में यूथ पदाधिकारियों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इनमें जिन्होंने छात्रसंघ चुनाव लड़ा या चुनाव लड़वाया.

ऐसे प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. जिला स्तर पर दसवीं से 12वीं के छात्रों के लिए वाद विवाद, भाषण, पोस्टर निर्माण, निबंध सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी इसी तरह सितम्बर में बड़े राज्यों तथा अक्टूबर में बड़े शहरों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे.

जोधा का कहना है कि प्रदेश में बड़े स्थानों पर मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी. वहीं मोटरसाइकिल तथा साइकिल रैली निकालकर जन जागरण मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा. साथ ही सोशल मीडिया पर दिसम्बर तक प्रचार प्रसार जागरण का दौर चलेगा. जोधा का कहना है कि राजनीति से हटकर सभी छात्रसंघ प्रतिनिधियों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है.