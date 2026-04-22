Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, केबिन में फंसा चालक

Rajasthan News: बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, केबिन में फंसा चालक

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बहरोड़ में एक डंपर ने खड़े वाहन को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में चालक केबिन में फंस गया, जिसे क्रेन की मदद से सुरक्षित निकाला गया. घटना के कारण हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया.

Edited byArti PatelReported byAmit kumar yadav
Published: Apr 22, 2026, 03:56 PM|Updated: Apr 22, 2026, 03:56 PM
Rajasthan News: बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, केबिन में फंसा चालक
Image Credit:

Behror Highway Dumper Accident: दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर आज बहरोड़ क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा हुआ. हाईवे किनारे खड़े एक खराब डंपर में पीछे से आ रहे दूसरे डंपर ने इतनी भीषण टक्कर मारी कि पीछे वाले डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक मौत के मुंह में समाते-समाते बचा.

टक्कर इतनी तेज कि केबिन बना लोहे का पिंजरा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी. पीछे से आए डंपर का केबिन बुरी तरह पिचक गया, जिसके कारण चालक अंदर ही फंस गया. बता दें कि हादसे के बाद राहगीरों में दहशत फैल गई. केबिन में फंसे चालक को निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद तुरंत पुलिस और बचाव दल को सूचना दी गई.

क्रेन की मदद से रेस्क्यू, चालक को सुरक्षित निकाला
सूचना मिलते ही बहरोड़ पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौती को देखते हुए मौके पर क्रेन बुलाई गई. बते दें कि करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त लोहे को काटकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. चालक को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है.

हाईवे पर लगा कई किमी लंबा जाम
हादसे के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. क्षतिग्रस्त डंपरों के बीच सड़क पर होने के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हाईवे के किनारे करवाया और यातायात को धीरे-धीरे सुचारु किया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुल सका.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: विधायक की फर्जी नेमप्लेट और रिश्वत का ऑफर, जयपुर में 'VIP' रौब दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने जब्त की कारमारवाड़ का ये चटपटा अचार, गर्मियों में हर थाली की है जान, स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाएंगेRajasthan News: फर्जी डिग्री पर बड़ा एक्शन, बांसवाड़ा में 18 PTI शिक्षक बर्खास्त, 2022 भर्ती घोटाले में खुली पोल

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान का सबसे डरावना किला, जहां जाने से आज भी डरते हैं लोग, शाम होते ही बंद हो जाते हैं दरवाजे!

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

PM Kisan 23rd Installment Date : इन गलतियों से रुक सकती है आपकी किस्त, चेक करें स्टेटस अभी

Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान का सबसे डरावना किला, जहां जाने से आज भी डरते हैं लोग, शाम होते ही बंद हो जाते हैं दरवाजे!

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

PM Kisan 23rd Installment Date : इन गलतियों से रुक सकती है आपकी किस्त, चेक करें स्टेटस अभी

Tags:
jaipur news
rajasthan news

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, केबिन में फंसा चालक

Rajasthan News: बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, केबिन में फंसा चालक

jaipur news
2

राजस्थान से कैसे जुड़ा दिल्ली मर्डर केस? 22 साल की युवती की नौकर ने की हत्या

rajasthan crime
3

Rajasthan News: विधायक की फर्जी नेमप्लेट और रिश्वत का ऑफर, जयपुर में 'VIP' रौब दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने जब्त की कार

jaipur news
4

Rajasthan News: शादी सीजन में बड़ा झटका! करौली के 14 मैरिज गार्डन 48 घंटे में होंगे सील?

karauli news
5

पेट्रोल महंगा होने के बाद भी क्यों EV गाडियों की ओर नहीं जा रहे राजस्थान के लोग, एक्सपर्ट ने बात-बात में बता दी बड़ी वजह!

rajasthan news