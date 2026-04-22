/Rajasthan News: बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, केबिन में फंसा चालक

Behror Highway Dumper Accident: दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर आज बहरोड़ क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा हुआ. हाईवे किनारे खड़े एक खराब डंपर में पीछे से आ रहे दूसरे डंपर ने इतनी भीषण टक्कर मारी कि पीछे वाले डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक मौत के मुंह में समाते-समाते बचा.

टक्कर इतनी तेज कि केबिन बना लोहे का पिंजरा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी. पीछे से आए डंपर का केबिन बुरी तरह पिचक गया, जिसके कारण चालक अंदर ही फंस गया. बता दें कि हादसे के बाद राहगीरों में दहशत फैल गई. केबिन में फंसे चालक को निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद तुरंत पुलिस और बचाव दल को सूचना दी गई.

क्रेन की मदद से रेस्क्यू, चालक को सुरक्षित निकाला

सूचना मिलते ही बहरोड़ पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौती को देखते हुए मौके पर क्रेन बुलाई गई. बते दें कि करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त लोहे को काटकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. चालक को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है.

हाईवे पर लगा कई किमी लंबा जाम

हादसे के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. क्षतिग्रस्त डंपरों के बीच सड़क पर होने के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हाईवे के किनारे करवाया और यातायात को धीरे-धीरे सुचारु किया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुल सका.