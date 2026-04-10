Rajasthan News: बहरोड़ में अवैध पटाखों के जखीरे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, रातभर चली कार्यवाही

Rajasthan News: बहरोड पुलिस ने पुरानी सब्जी मंडी के पास एक मकान में दबिश देकर अवैध पटाखों का भारी भंडार पकड़ा है. रिहायशी इलाके में बिना सुरक्षा नियमों के रखे गए इन पटाखों की कीमत लाखों में बताई जा रही है. पुलिस अब अवैध भंडारण करने वाले दोषियों पर शिकंजा कस रही है.
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Behror Police Raid: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड कस्बे में पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक की है. पुरानी सब्जी मंडी के पास एक रिहायशी मकान में अवैध रूप से स्टोर किए गए पटाखों के भारी भंडार को पुलिस ने जब्त किया है. इस कार्यवाही से कस्बे के अन्य अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.
प्रशिक्षु RPS के नेतृत्व में 'आधी रात' को दबिश
प्रशिक्षु आरपीएस पल्लवी गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार रात करीब 10 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यापारी ने किराए के मकान में सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर भारी मात्रा में पटाखे छिपा रखे हैं. रिहायशी इलाका होने के कारण किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी और FSL टीम को भी बुलाया गया.
बड़ा हादसा टला, नियमों की खुली अनदेखी
बहरोड कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सांवरिया ने बताया कि मकान के भीतर पटाखों का स्टॉक बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के रखा गया था. बता दें कि घनी आबादी के बीच इस तरह पटाखों का भंडारण किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकता था. पुलिस की यह कार्यवाही शुक्रवार अलसुबह तक जारी रही. गोदाम में अलग-अलग ब्रांड के लाखों रुपये के पटाखे मिले हैं, जिनकी कीमत का सटीक आकलन किया जा रहा है.
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चोर ने घर मे रखे LPG सिलेंडर को चुराया
कोटपूतली शहर की पोश गढ़ कॉलोनी से एक अजीब घटना सामने आई है जहां चोर अक्सर घरो मे घुस कर नगदी व जेवरात चुराये करते रहे है.लेकिन अब ज़ब से LPG गैस की किल्ल्त देखने को मिल रही तब से अब चोरो के निशाने पर LPG सिलेंडर है.ऐसा ही एक मामला कोटपूतली की गढ़ कॉलोनी से आया है.जहां चोर रात्रि को एक घर मे घुसता है.जहां घर के आँगन मे दो LPG गैस के सिलेंडर भरे रखे होते है जिसमे से एक सिलेंडर उठा कर चोरी कर ले जाता है जिसकी पूरी घटना घर मे लगे CCTV कैमरो मे कैद हो गई चोर बाहर से कैसे घर के दरवाज़े से कूद कर अंदर आता है.और दो ही मिनट के अंदर सिलेंडर को उठा कर मौके से फरार हो जाता है.वहीं चोरी की घटना के बाद मकान मालिक ने कोटपूतली थाने मे चोरी की शिकायत दर्ज करवाई जिसके बाद थाना पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोर की तलाश मे जुट गई गई.
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