भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले, 30 साल पुराने नियम को बदलने की मिली मंजूरी

Rajasthan Cabinet Meeting Decision: भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया को निर्णयों की जानकारी दी. कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को जल्द ही विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा.

सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि दो से ज्यादा संतान वाले भी अब स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव लड़ सकेंगे. भजनलाल कैबिनेट ने आज दो से ज्यादा संतान वालों के लिए प्रदेश में चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इससे जुड़ा बिल इसी सत्र में सरकार विधानसभा में रखेगी.

पंचायतीराज और नगरपालिका कानूनों में संशोधन संबंधी बिलों को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है. विधानसभा के इसी सत्र में ये बिल रखे जाएंगे. बिल के विधानसभा में पारित होने के बाद प्रदेश में दो से ज्यादा संतान वाले भी पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव लड़ सकेंगे. विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल और राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है. इन दोनों संशोधनों के बाद अब दो से ज्यादा बच्चों वालों के लिए निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हट जाएगी.

मंत्री जोगाराम पटेल ने दावा किया कि दोनों बिल इसी सत्र में पारित होंगे. जिस वक्त ये प्रावधान लागू किए थे, उस वक्त इनका मकसद जनसंख्या नियंत्रण का था. अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं. जनसंख्या की वृद्धि दर 3.2 से घटकर 2.0 रह गई है. ऐसे में कानून में बदलाव वक्त की जरूरत है.

कैबिनेट ने अजमेर में नया आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि कैबिनेट ने अजमेर में आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दी है. भजनलाल कैबिनेट ने राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी है. जोधपुर में इसका मुख्यालय होगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्व आसूचना निदेशालय की जगह राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई है. इसका मुख्यालय जोधपुर होगा. यह निदेशालय बैंक धोखाधड़ी, शेयर धोखाधड़ी से लेकर मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने का काम करेगा. जमीनों की धोखाधड़ी रोकने में इससे मदद मिलेगी. सहकारी सोसाइटी के जरिए धोखाधड़ी पर भी इससे रोक लगेगी. निदेशालय के लिए 60 पद सृजित किए गए हैं, बाकी पदों को भी जल्द भरा जाएगा.

कैबिनेट ने उदयपुर में आयरन ओर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके जरिए 500 करोड़ का निवेश होगा. सरकार 53 एकड़ जमीन संबंधित कंपनी को डीएलसी की दुगुनी दर पर देगी. कैबिनेट ने जयपुर में बनने वाले भारत मंडपम की प्रोजेक्ट लागत 3500 करोड़ से बढ़ाकर 5800 करोड़ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.

राठौड़ ने कहा कि बी टू बायपास पर मंडपम बनने का फैसला हुआ था. पहले के फैसले में सरकार ने सुधार किया है. कुल प्रोजेक्ट लागत उस वक्त 3500 करोड़ आ रही थी. उस कीमत में रेवेन्यू जनरेशन गैप आ रहा था, जो 635 करोड़ था. हमने उसे बदल दिया है. अब प्रोजेक्ट कॉस्ट 5800 करोड़ की गई है. इससे अब रेवेन्यू जनरेशन 5800 करोड़ से ज्यादा होगा. राज्य सरकार पर अब कोई भार नहीं आएगा.

भजनलाल सरकार ने राज निवेश पोर्टल पर इंडस्ट्री की जमीनों का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है. कैबिनेट में आज इसको मंजूरी दी गई. उद्योग मंत्री ने कहा कि राज निवेश पोर्टल पर इंडस्ट्री की जमीनों का ब्यौरा सार्वजनिक होगा. इससे निवेशकों को जमीन ढूंढने में आसानी होगी. बहरहाल, आज के फैसले सरकार की दूरगामी सोच को दर्शाते हैं. दो से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने की इजाजत देकर सरकार ने हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है.

