महिला दिवस का भजनलाल शर्मा सरकार की तरफ से तोहफा, रोजवेज बसों में कर सकेंगे फ्री यात्रा

Rajasthan News: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाएं और लड़कियां निशुल्क यात्रा कर सकेंगी. सरकार ने आदेश जारी कर 8 मार्च को करीब 8.50 लाख महिलाओं के लिए यह सुविधा सुनिश्चित की है.

Published:Mar 05, 2026, 11:11 PM IST | Updated:Mar 05, 2026, 11:11 PM IST

महिला दिवस का भजनलाल शर्मा सरकार की तरफ से तोहफा, रोजवेज बसों में कर सकेंगे फ्री यात्रा

Women's Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए खास सुविधा की घोषणा की है. इस वर्ष 8 मार्च को राज्य की सभी साधारण और तेजगामी (एक्सप्रेस) बसों में महिलाएं और लड़कियां निशुल्क यात्रा कर सकेंगी. इस बारे में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वातानुकूलित और वोल्वो बसों को छोड़कर सभी बसों में यह सुविधा लागू होगी और राज्य की सीमाओं के भीतर सभी यात्राएं मुफ्त होंगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस दिन महिलाओं और लड़कियों के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का आदेश जारी कर दिया है. अधिकारियों का अनुमान है कि इस विशेष सुविधा का लाभ करीब 8.50 लाख महिलाएं उठा सकती हैं. साधारण और तेजगामी दोनों तरह की बसों में महिलाओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनके लिए यात्रा करना और भी आसान और सुलभ बन जाएगा.

राजस्थान सरकार का यह कदम महिलाओं के सम्मान और उनकी भूमिका को मान्यता देने का भी प्रतीक है. हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. इस दिन देशभर में उन महिलाओं को याद किया जाता है, जिन्होंने समाज और देश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. साथ ही परिवार और समाज के लोग इस दिन महिलाओं को शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें सम्मानित महसूस कराते हैं.

बता दें कि महिलाओं के लिए इस तरह की विशेष सुविधा कोई नई बात नहीं है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और लड़कियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी थी. पूर्व सरकार ने साधारण बसों में महिलाओं के किराए पर 50 प्रतिशत तक की रियायत का प्रस्ताव भी मंजूर किया था.

इस साल भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा दी गई यह सुविधा महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी. राजस्थान में महिलाएं अब अपने काम, परिवार या सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए बस यात्रा अधिक आसानी से और बिना किसी खर्च के कर सकेंगी. यह कदम राज्य सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके जीवन को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

इस तरह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, राजस्थान की महिलाएं न केवल सम्मानित महसूस करेंगी, बल्कि यात्रा के लिए भी एक बड़ा लाभ प्राप्त करेंगी. यह पहल राज्य में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को और सशक्त बनाने का एक संदेश भी देती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

