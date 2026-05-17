/टैक्स चोरों पर भजनलाल सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ एक्शन! सीएम ने दिए सख्त निर्देश

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Rajasthan News: राजस्थान में टैक्स चोरी करने वालों पर अब भजनलाल सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्व विभागों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने, अवैध खनन-शराब और कर चोरी पर कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए. अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड 11,235 करोड़ राजस्व मिला.
Rajasthan Action Against Tax Evaders: भजनलाल सरकार टैक्स चोरी करने वालों से अब सख्ती से निपटेगी. रविवार को राजस्व अर्जन से जुड़े महकमों की समीक्षा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के समग्र विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व अर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना के अनुरूप कार्य करने एवं नवाचार एवं तकनीक अपनाने के लिए भी निर्देशित किया है.
रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की सीएम ने अध्यक्षता की. उन्होंने सभी विभागों को कर चोरी करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, कार्ययोजना बनाकर राजस्व से संबंधित केसों के पूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित किया. उन्होंने मुख्य सचिव को राजस्व प्राप्ति प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए.
सीएम ने कहा कि राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करे. उन्होंने वाणिज्यिक कर विभाग को ऑडिट केसों की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया. साथ ही, बेहतर एवं प्रभावी स्क्रूटिनी के नए पैरामीटर्स विकसित करने के साथ ही प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने खान विभाग को राजस्व वृद्धि के लिए अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, खनन से जुड़ी गाड़ियों में जीपीएस इंस्टॉलेशन कार्य में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि बंद पड़ी खानों को नीलाम किया जाए, जिससे राजस्व में वृद्धि हो सके.
उन्होंने परिवहन विभाग को बकाया वाहन करों की लक्षित वसूली एवं कर बकायादारों के विरुद्ध विशेष अभियान को गति प्रदान करने के निर्देश दिए. साथ ही, राजस्व में वृद्धि संबंधी प्रस्तावों के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए भी निर्देशित किया. उन्होंने आबकारी विभाग को पिछले वर्षों की बकाया वसूली में तेजी लाने तथा अवैध शराब पर ठोस कार्रवाई के लिए मुखबिरों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को ऑनलाइन ई-पंजीयन प्रक्रिया को बढ़ावा देकर राजस्व अर्जन में वृद्धि करने तथा डीआईजी कार्यालयों में प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया. उन्होंने राजस्व विभाग को नवाचार अपनाकर राजस्व में वृद्धि करने तथा भूमि अतिक्रमण पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर चोरी एवं राजस्व लीकेज को रोकने के लिए काम किया जाए.
इस साल सरकार को रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति हुई है. अप्रैल 2026 में 11 हजार 235 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्ति हुई है, जो कि पिछले वर्ष अप्रैल माह की तुलना में 15.71 प्रतिशत अधिक है. बहरहाल सरकार के सामने बढ़ती चुनौतियों के बीच अप्रैल माह के रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बड़ा संबल मिला है. अगर टैक्स चोरी और छीजत पर पूरी सख्ती बरती जाए तो सरकार के खजाने में बड़ा इजाफा हो सकता है. इसलिए सीएम के सख्त संदेश का लब्बोलुआब यही है कि अब सरकार की आय पर डाका डालने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों न हो.
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