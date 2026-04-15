/राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला! किसानों को मिली राहत, फसली ऋण की तिथि बढ़ी

Rajasthan Farmer Loan Date: राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2025 में दिए गए अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी की समय-सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. इस निर्णय के बाद प्रदेश के 5.57 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. सरकार के इस कदम से किसानों को आर्थिक दबाव से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वित्त विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. इसके बाद अब किसानों को ऋण चुकाने के लिए पहले से अधिक समय मिल सकेगा, जिससे वे आसानी से अपनी वित्तीय व्यवस्था कर पाएंगे.

नई व्यवस्था के अनुसार, केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स और लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2025 में लिए गए ऋण अब किसान 15 मई 2025 तक या फिर ऋण लेने की तारीख से 12 महीने के भीतर, जो भी पहले हो, चुका सकेंगे. पहले यह अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी.

सरकार के इस फैसले से पहले यदि समय पर ऋण नहीं चुकाया जाता, तो लगभग 5.57 लाख किसानों पर करीब 2184 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो सकता था. ऐसी स्थिति में किसानों को ब्याजमुक्त ऋण का लाभ नहीं मिल पाता और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता. इसके अलावा, ऋण समय पर न चुकाने की स्थिति में किसानों को 2 प्रतिशत पेनल्टी भी देनी पड़ती, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर और दबाव बढ़ सकता था. सरकार का यह निर्णय किसानों को इन सभी परेशानियों से बचाने के लिए लिया गया है.

सहकारिता मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे इस बढ़ी हुई समय-सीमा का पूरा लाभ उठाएं और समय पर अपने ऋणों का भुगतान करें. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसानों को किसी तरह की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े. यह फैसला किसानों के हित में एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि वे भविष्य में भी शून्य ब्याज दर योजना का पूरा लाभ ले सकेंगे.