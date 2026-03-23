CM भजनलाल शर्मा की पहल, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को दिया जाएगा बढ़ावा

Rajasthan News: राजस्थान में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं.
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Rajasthan News: राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लगातार नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में राहत मिल सकें.
इन सभी प्रयासों से रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सकारात्मक औद्योगिक वातावरण तैयार होगा. उद्यमियों को अपने उत्पादन और व्यवसाय विस्तार में सहायता मिलेगी. राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी.
उद्यमियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं
राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा उद्यमियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. इसके तहत अब चिन्हित 30 औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड 33 सालों की लीज अवधि के लिए प्रचलित दर की 60 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उद्यमी कम लागत पर अपना उद्योग स्थापित कर सकेंगे.
इसके साथ ही प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत भूमि की कीमत के भुगतान की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, जिसमें निवेशकों को 19 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी. औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड़ों के उत्पादन में आने के बाद विक्रय किए जाने पर हस्तांतरण पर देय ट्रांसफर चार्ज को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं, धर्मकांटा गतिविधि परिवर्तन शुल्क को भी प्रचलित दर के दोगुने के स्थान पर तीन चौथाई कर दिया गया है, जिससे उद्यमियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी.
400 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत
रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें और विद्युत आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 25 से अधिक नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे.
साथ ही 12 नए फायर स्टेशन और 37 नए फायर टेंडर की व्यवस्था के लिये राशि रूपये 25.70 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है. रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सुविधा एवं अन्य नियत उपयोग हेतु भूमि न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रचलित दर के 5 प्रतिशत वार्षिक किराये पर उपलब्ध कराई जाएगी.
इससे इन क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी. इसके अतिरिक्त रीको अब औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को भी परिवर्तित नीति के तहत टर्म लोन देगा, जिससे आधारभूत संरचना क्षेत्र में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
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