Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

CM भजनलाल में रविवार को उड़ाई कलेक्टरों की नींद, PHED ऑफिस में मचा हड़कंप

Rajasthan News:  राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रविवार को विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बाद कलेक्टरों की नींद उड़ गई. प्रदेश भर में हैंडपंप मरम्मत अभियान शुरू किया गया. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Apr 06, 2026, 01:44 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 01:44 PM IST

Trending Photos

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!
7 Photos
Rajasthan government project

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

CM भजनलाल में रविवार को उड़ाई कलेक्टरों की नींद, PHED ऑफिस में मचा हड़कंप

Rajasthan News: रविवार को प्रदेशभर के कलेक्टर अपने निवास पर छुट्टी मनाने के बजाय फील्ड में दौड़ते दिखाई दिए. सीएम ने सुबह-सुबह PHED महकमें के आला अफसरों को फोन कर प्रदेश भर में हैंडपंप मरम्मत अभियान शुरू करने के आदेश दिए तो महकमें में हड़कंप मच गया.

रविवार को देर से उठने के आदी अफसरों की नींद उड़ गई और सबने अपने-अपने इलाकों का रूख किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रविवार को राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाकर हैंडपंपों को दुरुस्त किया गया. इस दौरान जिला कलक्टर्स, सीईओ, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ ने पीएचईडी विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ हैंडपंपों के मरम्मत की आवश्यक कार्यवाही की.

सीएम तक पहुंचाई गई रिपोर्ट
PHED के हर अधिकारी को टास्क दिए गए. सबने शाम होते-होते दिन भर के काम का ब्यौरा अपने आला अफसरों तक भेजा. देर शाम तक आज चलाए गए अभियान की रिपोर्ट सीएम तक पहुंचाई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीएम नहीं चाहते गर्मियों में हो जल संकट
इन दिनों पश्चिम विक्षोभ के चलते कहीं आंधी तूफान आ रहे हैं तो कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि हो रही है. इससे जलदाय विभाग पर पेयजलापूर्ति के दबाव में थोड़ी कमी आई है. सीएम ने इसी मौके को देखते हुए अधिकारियों को आज हैंडपंपों की मरम्मत का टास्क दिया, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं. संपर्क पोर्टल पर भी आम जनता खराब हैंडपंपों की शिकायत कर रही थी.

सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों ने स्वयं गांव-गांव जाकर हैंडपंपों का निरीक्षण किया. मौके पर ही आवश्यक मरम्मत करवाकर पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया. इस व्यापक कार्यवाही से गर्मी के मौसम में गांव-ढाणी में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में आमजन से जुड़े प्रकरणों पर प्रशासन द्वारा तत्परता से राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. इसी क्रम में हैंडपंपों को दुरुस्त कर आमजन को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news