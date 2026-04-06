CM भजनलाल में रविवार को उड़ाई कलेक्टरों की नींद, PHED ऑफिस में मचा हड़कंप

Rajasthan News: रविवार को प्रदेशभर के कलेक्टर अपने निवास पर छुट्टी मनाने के बजाय फील्ड में दौड़ते दिखाई दिए. सीएम ने सुबह-सुबह PHED महकमें के आला अफसरों को फोन कर प्रदेश भर में हैंडपंप मरम्मत अभियान शुरू करने के आदेश दिए तो महकमें में हड़कंप मच गया.

रविवार को देर से उठने के आदी अफसरों की नींद उड़ गई और सबने अपने-अपने इलाकों का रूख किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रविवार को राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाकर हैंडपंपों को दुरुस्त किया गया. इस दौरान जिला कलक्टर्स, सीईओ, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ ने पीएचईडी विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ हैंडपंपों के मरम्मत की आवश्यक कार्यवाही की.

सीएम तक पहुंचाई गई रिपोर्ट

PHED के हर अधिकारी को टास्क दिए गए. सबने शाम होते-होते दिन भर के काम का ब्यौरा अपने आला अफसरों तक भेजा. देर शाम तक आज चलाए गए अभियान की रिपोर्ट सीएम तक पहुंचाई गई.

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सीएम नहीं चाहते गर्मियों में हो जल संकट

इन दिनों पश्चिम विक्षोभ के चलते कहीं आंधी तूफान आ रहे हैं तो कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि हो रही है. इससे जलदाय विभाग पर पेयजलापूर्ति के दबाव में थोड़ी कमी आई है. सीएम ने इसी मौके को देखते हुए अधिकारियों को आज हैंडपंपों की मरम्मत का टास्क दिया, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं. संपर्क पोर्टल पर भी आम जनता खराब हैंडपंपों की शिकायत कर रही थी.

सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों ने स्वयं गांव-गांव जाकर हैंडपंपों का निरीक्षण किया. मौके पर ही आवश्यक मरम्मत करवाकर पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया. इस व्यापक कार्यवाही से गर्मी के मौसम में गांव-ढाणी में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में आमजन से जुड़े प्रकरणों पर प्रशासन द्वारा तत्परता से राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. इसी क्रम में हैंडपंपों को दुरुस्त कर आमजन को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

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