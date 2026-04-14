/CM भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, कहा- बाबा साहेब को नहीं दिया भारत रत्न

Rajasthan News: राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा ने अंबेडकर जयंती के मौके पर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया.
Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को आज जमकर आड़े हाथ लिया. अंबेडकर जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया. पहले कांग्रेस ने बाबा साहेब को टिकट नहीं दिया फिर उन्हें हराने की कोशिश की.
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को भारत रत्न भी नहीं दिया गया. सीएम ने कहा कि बाबा साहेब को 1990 में भाजपा समर्थित सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया, जो कि उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था लेकिन गांधी परिवार खुद को ही भारत रत्न देने में इतना व्यस्त रहा कि वे बाबा साहेब को भूल ही गए.
डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ अन्याय
उन्होंने नेहरू और इंदिरा को तो भारतरत्न दे दिया लेकिन बाबा साहेब को उनके जीवनकाल में उचित सम्मान नहीं दिया. सीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर तंज कसे उन्होंने का कि जो दल दशकों तक देश पर शासन करता रहा, उसी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ ही सबसे बड़ा अन्याय किया.
जीवनकाल में कभी भी कांग्रेस से उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण ही उन्हें मंत्रिमंडल से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था. कांग्रेस ने वोट की राजनीति के लिए ही वंचित और पिछड़ों की बात की. कांग्रेस ने ही बाबा साहेब के बनाये संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया.
डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती
इधर, भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती अचरोल पंचायत में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई. इस अवसर पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैंकडों की संख्या में महिला-पुरुषों ने भाग लेकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की.
शोभायात्रा अचरोल के मुख्य बाजारों से होती हुई निकली, जहां जगह-जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया. यात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर माहौल को जय भीम उत्साह में कर दिया. विशेष रूप से मस्जिद के पादरियों ने बाबा साहब की शोभायात्रा का स्वागत किया.
भाईचारे और सौहार्द का संदेश
इस शोभायात्रा पर फूल बरसाकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया, जिसकी लोगों ने सराहना की. इस अवसर पर अंबेडकर विचार मंच समिति अचरोल के पदाधिकारी, पीसीसी मेंबर ग्रामीण सरदार मल पींगोलिया, एसी प्रकोष्ठ जिला महासचिव सरवन बेनीवाल, लल्लू राम बुनकर, भीम आर्मी से हरीश धौलपुरिया, मंडल अध्यक्ष रामजी लाल यादव, प्रकाश यादव, प्रेम बेनीवाल राधेश्याम भगत सहित हजारों की संख्या में महिला-पुरुष मौजूद रहे.
शोभायात्रा के दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. कार्यक्रम के दौरान पूरे कस्बे में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और लोगों ने बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.
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