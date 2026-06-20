Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के गांवों की बदलने वाली है तस्वीर, हर गली-मोहल्ले में लगेंगी स्ट्रीट लाइटें!

राजस्थान के गांवों की बदलने वाली है तस्वीर, हर गली-मोहल्ले में लगेंगी स्ट्रीट लाइटें!

राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक रोशन और सुरक्षित बनाने के लिए गांव-गांव स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना शुरू की है. इस योजना में कच्ची बस्तियों, कमजोर वर्गों और एससी-एसटी बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बिजली आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, वहां सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Jun 20, 2026, 05:57 PM|Updated: Jun 20, 2026, 06:06 PM
राजस्थान के गांवों की बदलने वाली है तस्वीर, हर गली-मोहल्ले में लगेंगी स्ट्रीट लाइटें!
Image Credit: AI IMAGE

Rajasthan News: राजस्थान के गांव अब पहले भी ज्यादा रोशन होंगे क्योंकि राज्य सरकार अब गांव-गांव में स्ट्रीट लाइटे लगाएगी, जिससे गांव रोशन और सुरक्षित होंगे.

विद्युत आपूर्ति की कमी वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित लाइटे लगेगी. आखिरकार राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग, कच्ची बस्तियों और एसएसटी वर्ग के एरिए को क्यों प्राथमिकता दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव-गांव स्ट्रीट लाइटें
अब राजस्थान की गांवों में बसने वाली कच्ची बस्तियों कमजोर वर्ग और एससी एसटी वर्ग के एरिए को रोशन करने जा रही है. अब भजनलाल सरकार ऐसे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटे लगाएगी, जिसमें खास तौर पर कमजोर वर्ग, कच्ची बस्तियां और एससी एसटी वर्ग के रहने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी.

खास बात ये है कि इन रास्तों में एलईडी लाइटों के साथ साथ सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटे भी लगाई जाएगी. पंचायती राज सचिव जोगाराम ने सभी सीईओं को निर्देश दिए है. इसके साथ-साथ मुख्य मार्गों, बाजार, बस स्टैंड, पंचायत भवनों, विघायलों, आंगनबाड़ी केंद्र पर भी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगे.

ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय सुरक्षित और सुगम आवागमन हो सकेगा. विद्युत आपूर्ति की कमी वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए गए.

ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाओं और आपराधिक गतिविधियों की संभावना को कम करना, ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना. इसके लिए केंद्र और राज्य मद की अनुदान राशि से बजट आवंटित होगा.

ई-पंचायत पोर्टल से होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग
ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम के जरिए पूरी योजना को पारदर्शी रखने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति, कार्यों के जियो टैगिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ई-पंचायत पोर्टल से करने के निर्देश दिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

ताबड़तोड़ आंधी से जूझेंगे राजस्थान के 5 जिले, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

जोधपुर में देर रात खूनी वारदात, कार रोककर युवकों पर हमला, हिंसक हमले में विक्की फाइटर की मौत

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

CM भजनलाल ने शुरू की 'डिजीदुकान', व्यापारियों का बचेगा समय और होगा मुनाफा

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा/प्लाटून कमांडर 2025 का रिजल्ट घोषित, 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

कौन हैं पिंकी मीणा, जिन्हें घूसकांड के 5 साल बाद मिली नई पोस्टिंग

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

NEET UG री-एग्जाम में NTA की तीखी नजर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर घड़ियों तक, बड़े बदलाव

प्रशासनिक फेरबदल में प्रतापगढ़ को तगड़ा झटका, जिला परिषद CEO सहित बदले 3 SDM, देखें लिस्ट

धौलपुर में दो मासूम बच्चियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप! पिता पर शक, ऑनर किलिंग की आशंका

राजस्थान के 66 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले! कल खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 23वीं किस्त

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

कोटपूतली में दर्दनाक हादसा! खेलते-खेलते 13 साल के बच्चे पर गिरा झूला, हालत नाजुक

राजस्थान में BJP का नया सियासी दांव, मिशन पसमांदा - मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी

जयपुर में ONDC डिजिदुकान का शुभारंभ, छोटे व्यापारियों को मिलेगा डिजिटल बाजार

आज जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे ₹2000

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

राजस्थान में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, RAS तबादलों के साथ ACB में भी बड़ा बदलाव, 178 अधिकारियों को हुआ ट्रांसफर

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

TAGS:
Rajasthan News
Jaipur News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के गांवों की बदलने वाली है तस्वीर, हर गली-मोहल्ले में लगेंगी स्ट्रीट लाइटें!
Rajasthan News
2
Jodhpur News
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Weather
5
Barmer news