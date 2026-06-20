/राजस्थान के गांवों की बदलने वाली है तस्वीर, हर गली-मोहल्ले में लगेंगी स्ट्रीट लाइटें!

Rajasthan News: राजस्थान के गांव अब पहले भी ज्यादा रोशन होंगे क्योंकि राज्य सरकार अब गांव-गांव में स्ट्रीट लाइटे लगाएगी, जिससे गांव रोशन और सुरक्षित होंगे.

विद्युत आपूर्ति की कमी वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित लाइटे लगेगी. आखिरकार राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग, कच्ची बस्तियों और एसएसटी वर्ग के एरिए को क्यों प्राथमिकता दी गई.

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गांव-गांव स्ट्रीट लाइटें

अब राजस्थान की गांवों में बसने वाली कच्ची बस्तियों कमजोर वर्ग और एससी एसटी वर्ग के एरिए को रोशन करने जा रही है. अब भजनलाल सरकार ऐसे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटे लगाएगी, जिसमें खास तौर पर कमजोर वर्ग, कच्ची बस्तियां और एससी एसटी वर्ग के रहने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी.

खास बात ये है कि इन रास्तों में एलईडी लाइटों के साथ साथ सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटे भी लगाई जाएगी. पंचायती राज सचिव जोगाराम ने सभी सीईओं को निर्देश दिए है. इसके साथ-साथ मुख्य मार्गों, बाजार, बस स्टैंड, पंचायत भवनों, विघायलों, आंगनबाड़ी केंद्र पर भी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगे.

ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय सुरक्षित और सुगम आवागमन हो सकेगा. विद्युत आपूर्ति की कमी वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए गए.

ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाओं और आपराधिक गतिविधियों की संभावना को कम करना, ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना. इसके लिए केंद्र और राज्य मद की अनुदान राशि से बजट आवंटित होगा.

ई-पंचायत पोर्टल से होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग

ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम के जरिए पूरी योजना को पारदर्शी रखने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति, कार्यों के जियो टैगिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ई-पंचायत पोर्टल से करने के निर्देश दिए.