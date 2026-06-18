/बाढ़ आए तो कौन बचाएगा जयपुर? सिर्फ 21 वॉलिंटियर्स पर टिकी 80 लाख की जिम्मेदारी!

Jaipur News: जयपुर जो की प्रदेश की राजधानी, करीब 80 लाख की आबादी और मानसून के खतरे से निपटने के लिए सिर्फ 21 सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स. जी हां, जयपुर में बारिश और आपदा से निपटने के बड़े-बड़े दावों के बीच एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है. मानसून के दौरान जयपुर जिला प्रशासन के पास पूरे जिले में राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सिर्फ 21 सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स हैं. हालात इतने गंभीर हैं कि खुद जिला कलक्टर को सरकार से 100 अतिरिक्त स्वयंसेवक और आधुनिक रेस्क्यू उपकरण मांगने पड़े हैं.

80 लाख की आबादी पर सिर्फ 21 रेस्क्यू वॉलिंटियर्स

मानसून आया नहीं कि जयपुर की तैयारी की पोल खुल गई. 80 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ 21 रेस्क्यू वॉलिंटियर्स कंट्रोल रूम तैयार हैं, दावे तैयार हैं, लेकिन क्या आपदा से लड़ने वाली टीम भी तैयार है. जब जी मीडिया ने आपदा से निपटने के लिए प्रबंधन के इंतजामों की पडताल की तो तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. करीब 80 लाख आबादी और लगातार फैलते भौगोलिक दायरे वाले जिले में बाढ़ और आपदा राहत-बचाव कार्य के लिए फिलहाल महज 21 सिविल डिफेंस स्वयंसेवक की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगा रखी हैं. वो भी आधे-अधूरी पुराने रेस्क्यू संसाधनों के साथ ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर एक साथ मानसून के दौरान कई इलाकों में जलभराव, हादसे या बचाव अभियान चलाने की नौबत आई तो प्रशासन हालात से कैसे निपटेगा.

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मानसून के दौरान एक साथ कई जगहों पर हो जाता है जलभराव

जयपुर का भौगोलिक दायरा लगातार बढ़ रहा है. नई कॉलोनियां, औद्योगिक क्षेत्र और आबादी का विस्तार प्रशासन के लिए चुनौती बन चुका है. मानसून के दौरान एक ही समय में अलग-अलग इलाकों में जलभराव, बाढ़, सड़क दुर्घटना, भवन ढहने जैसी घटनाएं सामने आती हैं. इसके बावजूद मानसून के दौरान सिर्फ 21 स्वंयसेवक ही राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जयपुर जिला कलक्टर संदेश नायक ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर पांच अतिरिक्त बाढ़ राहत-बचाव टीमों की मांग की है. प्रत्येक टीम में 20 स्वयंसेवकों के हिसाब से कुल 100 अतिरिक्त वॉलिंटियर्स की आवश्यकता बताई गई है. मौजूदा स्थिति यह है कि जिले के शहरी और ग्रामीण हिस्सों में किसी भी आपातकालीन कॉल पर यही स्वयंसेवक सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं. सड़क दुर्घटनाओं से लेकर जलभराव में फंसे लोगों को निकालने तक, सिविल डिफेंस की टीम ही "फर्स्ट रिस्पॉन्डर" की भूमिका निभाती है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि मानसून के दौरान जिले के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ घटनाएं होने पर मौजूदा संसाधन नाकाफी साबित हो सकते हैं. लेकिन टीम के पास उपलब्ध अधिकांश उपकरण पुराने हो चुके हैं और कई महत्वपूर्ण संसाधनों का अभाव है.

क्या बोले नागरिक सुरक्षा जयपुर के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा?

नागरिक सुरक्षा जयपुर के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा ने बताया जयपुर जैसे औद्योगिक जिले में सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, जहां रासायनिक हादसों और अन्य आपदाओं का खतरा भी बना रहता है. इसके बावजूद रेस्क्यू टीम के पास आधुनिक उपकरणों की कमी है. कई उपकरण वर्षों पुराने हो चुके हैं, जिससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से तत्कालीन कलक्टर डॉक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर करीब 45 अत्याधुनिक रेस्क्यू उपकरणों की मांग रखी थी. इनमें स्कूबा डाइविंग सेट विद अंडरवाटर कम्युनिकेशन सिस्टम, रिमोट एरिया लाइटिंग सिस्टम, ब्रीदिंग एयर कंप्रेसर, सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग अपरेटस, हाइड्रोलिक कटर- स्प्रेडर, एयर लिफ्टिंग बैग, सर्च एंड रेस्क्यू सूट, गैस टाइट सूट, लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग, जंपिंग कुशन और इन्फ्लेटेबल बोट जैसे उपकरण शामिल हैं. लेकिन अब तक जयपुर जिला प्रशासन संसाधनों का इंतजार कर रहा हैं.

बहरहाल, विडंबना यह है कि जिस कंट्रोल रूम की घंटी बजते ही टीम को जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू के लिए निकलना पड़ता है, वही टीम संसाधनों और मानवबल की कमी से जूझ रही है. सवाल यह है कि अगर मानसून के दौरान एक साथ कई इलाकों में बाढ़ या बड़े हादसे होते हैं तो क्या 21 स्वयंसेवक पूरे जयपुर जिले को संभाल पाएंगे. प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए मदद की गुहार लगा दी है, अब नजर इस पर है कि आपदा प्रबंधन मानसून के चरम पर पहुंचने से पहले इस मांग पर कितनी तेजी से फैसला लेता हैं.