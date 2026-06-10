/बिजली भर्ती ग्रुप-III रिजल्ट जारी! हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म

Rajasthan Electricity Recruitment Group-III Result: राज्य की विद्युत निगमों में आईटीआई ट्रेड पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया का दूसरा बड़ा फाइनल रिजल्ट आज जारी हुआ. ग्रुप-III यानी बॉयलर अटेंडेंट और स्टीम टरबाइन-कम-ऑक्सिलियरी प्लांट ऑपरेटर पदों की चयन सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया. ई-मेल और एसएमएस के जरिए भी चयनित अभ्यर्थियों को सूचना भेजी जा रही है.

डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट चेक करें

अभ्यर्थी अपना रिजल्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों की पीडीएफ लिस्ट अपलोड कर दी गई.

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ग्रुप-III फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करें: (https://energy.rajasthan.gov.in/result)

नोट: लिंक पर क्लिक कर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते ही रिजल्ट खुल जाएगा.

लंबे इंतजार के बाद राहत

विद्युत निगमों में कुल 2163 पदों पर भर्ती के लिए नवंबर 2025 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. ग्रुप-III की मुख्य परीक्षा 23 फरवरी 2026 को हुई थी. इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन हाल ही में पूरा किया गया. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अंतिम परिणाम घोषित किया गया.

इस भर्ती में हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और फिर दस्तावेज सत्यापन तक का लंबा सफर तय करने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ है. कई अभ्यर्थी सुबह से ही वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर रहे थे.

विभाग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी भेजी जा रही है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर दी गई सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग की प्रक्रिया के बारे में जल्द सूचना दी जाएगी.इससे पहले ग्रुप-IV यानी वेल्डर और फिटर ट्रेड का फाइनल परिणाम जारी किया जा चुका है. ग्रुप-III का परिणाम जारी होने के साथ ही इस बड़ी भर्ती के दो अहम चरण पूरे हो गए हैं. विद्युत निगमों के अधिकारियों के अनुसार शेष ग्रुपों के परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे.