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Rajasthan: 46 की हो जाएगी BJP, 47वें स्थापना दिवस पर पार्टी की गांव-ढाणी तक पहुंचने की तैयारी

Rajasthan News: बीजेपी पार्टी का स्थापना दिवस उल्लास और उत्सव के रूप में मनाया जाएगा. 
बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी.

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 04, 2026, 06:17 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 06:17 PM IST

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Rajasthan: 46 की हो जाएगी BJP, 47वें स्थापना दिवस पर पार्टी की गांव-ढाणी तक पहुंचने की तैयारी

Rajasthan News: बीजेपी 6 अप्रैल को 46 वर्ष की हो जाएगी. बीजेपी पार्टी का स्थापना दिवस उल्लास और उत्सव के रूप में मनाया जाएगा. पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर प्रदेश बीजेपी गांव-ढाणी तक पहुंचकर नेता-कार्यकर्ता जनाधार मजबूत करेंगे. वहीं पार्टी कार्यालयों पर रोशनी, आतिशबाजी, सजावट सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी. इसके बाद बीजेपी ने विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जगह बनाई. इधर, हर साल 6 अप्रेल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है. इस साल बीजेपी के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर शनिवार को प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा. यह आयोजन केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनसंपर्क मजबूत करने का जरिया है. सभी जिलों, मंडलों और बूथों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे.

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ये कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित
5 से 7 अप्रैल तक भाजपा कार्यालयों में सजावट, दीपोत्सव और संगठनात्मक गतिविधियों से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया जाएगा. स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यालयों में रोशनी की जाएगी और आतिशबाजी कर उत्सव मनाया जाएगा. इसी तरह 6 और 7 अप्रैल को पार्टी कार्यालयों के साथ कार्यकर्ता घरों पर पार्टी का झंडा फहराएंगे.

इस दौरान विकास यात्रा, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों का सम्मान जैसे कार्यक्रम होंगे. इन गतिविधियों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है, जो आगामी चुनावों में अहम भूमिका निभा सकती है. 7 अप्रैल को अस्पतालों में स्वच्छता अभियान और चिकित्सा कर्मियों के सम्मान जैसे कार्यक्रम सामाजिक सरोकारों को उजागर करेंगे.

वहीं, 10 से 12 अप्रैल तक 'ग्राम एवं बस्ती चलो अभियान' के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव और बस्तियों में जाकर जनसंवाद करेंगे. इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ लाभार्थियों से सीधा संपर्क किया जाएगा.

राजनीतिक मंच तैयार
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का यह अभियान पंचायत और निकाय चुनावों के मद्देनजर जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है. बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने से भाजपा को स्थानीय चुनावों में बढ़त मिल सकती है. गांव-बस्ती में पार्टी की पकड़ मजबूत हो इस दिशा में ये कार्यक्रम तय किए हैं.

इसके अलावा 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा. बीजेपी का स्थापना दिवस इस बार केवल उत्सव नहीं बल्कि चुनावी तैयारी का बड़ा मंच के रूप में काम कर रही है.
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